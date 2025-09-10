Räuber nach Bierkönig-Auftritt mit klarem Mallorca-Fazit: „Findest du sonst nirgendwo“

„Kölle Alaaf“ heißt es aktuell am Ballermann auf Mallorca. Seit Anfang der Woche (8. September) läuft die „Kölsche Woche“ auf Hochtouren. Zahlreiche Kultmusiker aus dem Rheinland stehen in dieser Woche auf der Bühne im Bierkönig. Am Montag begeisterten bereits die Höhner (wir berichteten), am Dienstag legten die Räuber nach.

Unsere Redaktion war live vor Ort und verfolgte den Auftritt im Bierkönig. Im Interview mit uns verriet die Band zudem, was sie von dem Ballermann-Publikum hält.

„Das Publikum von hier, das findest du sonst nirgendwo“

Um 16 Uhr ging es los – die Räuber betraten die Bühne im Bierkönig. Das Publikum? Von Sekunde eins an komplett abgeholt! Begeistert wurde zu Songs wie „Wigga Digga“ oder „Oben Unten“ mitgesungen, geschunkelt, getanzt und Polonaisen durch die Menge gestartet. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Auftritt vorbei. Der tosende Applaus vom Mallorca-Publikum machte deutlich: Das war ein voller Erfolg.

Auch die Band selbst zeigte sich begeistert. „Es war super“, erzählte uns Räuber-Gitarrist Andreas „Schrader“ Dorn nach dem Auftritt im Interview. „Das Publikum von hier, das findest du sonst nirgendwo“, erklärte er weiter und fügte hinzu: „Die Leute hier finden das natürlich auch geil, dass wir hier herkommen und Party machen.“

„Es gibt, glaube ich, weltweit nichts Vergleichbares“

Einen starren Fahrplan bei der Interaktion mit dem Publikum – den gibt es bei den Räubern nie. „Generell ist das Publikum immer ganz unterschiedlich“, so der Musiker. Doch eine Sache vereint alle: die Liebe zur kölschen Musik und dem Karneval.

„Es gibt, glaube ich, weltweit nichts Vergleichbares wie diesen Karneval und der hat sich in den letzten Jahren auch verändert“, machte der Gitarrist deutlich. Statt wie früher nur auf klassische Karnevalssitzungen zu setzen, rücken inzwischen die Musik und kölsche Acts immer stärker in den Fokus. Ein Trend, den die Räuber nicht nur in Köln, sondern auch am Ballermann spüren. Für sie ist klar: Sie wollen nächstes Jahr gerne wieder zur „Kölschen Woche“ nach Mallorca kommen.