„Der Quiz-Champion“: Günther Jauch überrascht nach Beinbruch

Günther Jauch (69) bleibt der Fels in der TV-Brandung. Kaum hatte RTL vor ein paar Tagen seine Verletzung vermeldet, da steht der Moderator schon wieder im Rampenlicht. Am Samstagabend (13. September) sitzt er bei „Der Quiz-Champion“ im ZDF. Dabei fragt sich nun: mit oder ohne Krücken?

Jauch, der seit 26 Jahren „Wer wird Millionär?“ moderiert, ist normalerweise derjenige, der Fragen stellt. Doch diesmal dreht sich der Spieß um. In der Show von Johannes B. Kerner (60) tritt er selbst als Kandidat an. Gemeinsam mit Stars wie Elton (54) und Ulla Kock am Brink (64) spielt er beim Spenden-Special für die Deutsche Krebshilfe.

„Der Quiz-Champion“: Trotz Beinbruch zurück im TV

Dass Jauch dabei mit einem gebrochenen Wadenbein aufläuft, hätte niemand gedacht. „Ich bin blöd umgeknickt. Dass man sich dabei das Bein brechen kann, wusste ich auch noch nicht“, verriet er der Deutschen Presse-Agentur bei der Aftershow-Party des Deutschen Fernsehpreises am 10. September. Diagnose: Wadenbeinbruch am Sprunggelenk. Klingt schlimm, aber Jauch winkt ab: „Ich denke, das wird wieder.“

Seine Fans kennen ihn ohnehin als Profi. In einem RTL-Video erklärte er vor wenigen Tagen: „Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon mal passiert. Blöde mit dem Fuß umgeknickt und dann heißt es, na, das wird aber jetzt mal vier bis sechs Wochen eine Humpelage.“

Weiter: „Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend. Insbesondere nicht bei ‚Wer wird Millionär‘, denn worauf kommt es da an? Ich muss ja nicht über irgendwelche Hürden gehen, sondern es geht um die Birne. Die ist noch einigermaßen intakt geblieben, deswegen geht’s die nächsten Wochen auch weiter.“

Die Zuschauer dürfen sich also gleich doppelt freuen! Am Samstagabend tritt er bei „Der Quiz-Champion“ an, schon zwei Tage später (15. September) geht es bei RTL mit neuen Folgen von „Wer wird Millionär?“ weiter.