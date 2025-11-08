Thomas Gottschalk feiert TV-Premiere bei „Quiz-Champion“: Bei dieser Frage schweigt er lieber

Am Samstagabend (8. November) steht im ZDF wieder das große Rätseln an. Moderator Johannes B. Kerner lädt zu einer neuen Ausgabe von „Der Quiz-Champion“ ein und mit dabei ist ein Gesicht, das viele wohl nicht mehr so bald im Fernsehen erwartet hätten. Thomas Gottschalk kehrt nach seinem offiziellen Abschied von „Wetten, dass..?“ das erste Mal zurück auf die Bildschirme des Senders. Diesmal als Experte für Film und Fernsehen.

Doch der TV-Star, der jahrzehntelang selbst moderierte, gerät ausgerechnet in seiner eigenen Disziplin ins Straucheln.

Thomas Gottschalk kehrt ins ZDF zurück

Während Kandidatin Eva, eine angehende Juristin, in der Schnellraterunde brilliert und sich die Kategorie Film und Fernsehen wünscht, entscheidet das Glück für sie: Sie tritt ausgerechnet zuerst gegen Gottschalk an.

„Ich war schon immer mehr Zuschauer als Wissenschaftler. Aber wenn es ums Fernsehen geht, kenne ich mich ja ein bisschen aus“, sagt Gottschalk im Vorfeld im ZDF-Interview. Doch bei einer Frage gerät er ins Stocken.

Thomas Gottschalk strauchelt bei „GNTM“-Frage

Die Frage lautet: „Welcher dieser legendären Sätze fiel auch in der 20. Staffel zum Jubiläum der Fernsehshow in diesem Jahr?“ Zur Auswahl stehen:

A: Ich habe heute leider kein Foto für dich.

B: Du bist im Recall.

C: Ich bin ein Star – holt mich hier raus!

Richtig ist tatsächlich Antwort A. Der Satz gehört zur TV-Show „GNTM.“ Kerner erinnert seinen prominenten Experten: „Thomas, du warst selbst noch nicht Kandidat, aber du warst mal Teil der Sendung.“ Gottschalk kontert trocken: „Ich war mal ‚Germany’s next Topmodel.’“ Als Kerner nachhakt, ob er gute Erinnerungen an die Show habe, wird es still. Gottschalk setzt an: „Ich…“ Doch mehr als ein Lachen kommt nicht. „Ok, nächste Frage“, kommentiert Kerner schmunzelnd. Ob da wohl noch alte Wunden aus der Klum-Ära dahinter stecken?

Auch in den anderen Kategorien räumte Eva übrigens ab und konnte sich in Zeitgeschehen, Literatur und Erdkunde beweisen. Doch bei Sport war es dann für die „Quiz-Champion“-Kandidatin vorbei.