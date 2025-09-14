Letzter Wunsch von Queen Elizabeth II. – jetzt kommt es ans Licht

Queen Elizabeth II. galt als unerschütterliche Monarchin. Hinter der Fassade der Stärke verbarg sich jedoch ein Kampf, den nur wenige kannten. Ihr letzter Wunsch, ein bedeutendes Jubiläum zu erleben, bestimmte die Entscheidungen ihrer Ärzte. Dieses Drama zeigt, wie stark die Königin trotz schwerer Krankheit blieb.

Die Nachricht, dass Queen Elizabeth an Knochenkrebs litt, erschütterte viele erst nach ihrem Tod. Der Autor Gyles Brandreth enthüllte das Geheimnis Monate später. Hinter den Kulissen spielte ihr letzter Wunsch eine entscheidende Rolle, besonders in Bezug auf ihr historisches Thronjubiläum.

Letzter Wunsch von Queen Elizabeth II.

Laut Ex-Butler Paul Burrell ertrug Queen Elizabeth II. heftige Schmerzen und bewahrte dennoch enorme Stärke, wie ein Einblick in sein neues Enthüllungsbuch „The Royal Insider“ zeigt. Er schreibt: „In ihren letzten Tagen war sie sehr bettlägerig. Mit 96 Jahren hatte sie jede weitere Behandlung abgelehnt.“ Kurz zuvor war jedoch ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

Im Sommer 2021 erhielt Queen Elizabeth II. ihre Diagnose. Ärzte sagten, sie würde Weihnachten nicht mehr erleben. Doch die Monarchin erwiderte: „Das ist schade, denn nächstes Jahr ist mein Platin-Jubiläum und das hätte ich sehr gern erlebt. Können sie mich dafür am Leben halten?“ Daraufhin entwarf ihr medizinisches Team einen Plan.

Queen Elizabeth II. verfolgte strengen Plan

Mit Bluttransfusionen und strenger Befolgung ärztlicher Anweisungen blieb Queen Elizabeth II. so stabil, dass sie am 5. Juni 2022 tatsächlich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erschien. Tausende jubelten ihr an diesem historischen Tag zu.

Die Königin stellte ihre Ernährung um, verzichtete auf Alkohol und trank Apfelsaft. Nach dem Jubiläum verschwand Queen Elizabeth II. zunehmend aus der Öffentlichkeit. Sie aß kaum noch und verlor viel Gewicht. Abdanken kam für sie jedoch nicht infrage. „Das war ihr zuwider. Sie wollte bis zum Ende regieren“, heißt es weiter in „The Royal Insider.“

94 Tage nach ihrem letzten großen Auftritt folgte die offizielle Mitteilung des Palasts. Am 8. September 2022, um 18.41 Uhr britischer Zeit, hieß es: „Die Königin ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral verstorben.“

