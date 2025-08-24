Royals: Marie-Chantal enthüllt kuriosen Zwischenfall mit Queen Elizabeth II.

Marie-Chantal von Griechenland, Ehefrau von Pavlos und Mitglied der Royals, erzählte kürzlich laut „pointdevue.fr“ im Interview mit der griechischen „Harper’s Bazaar“ eine Anekdote mit Queen Elizabeth II.

Bei einem Abendessen in ihrem Haus kam es zu einem besonderen Moment, der ihre Nerven testete: Die Queen bemerkte, dass Aristides, damals drei Jahre alt, keine Hausschuhe trug.

Heikler Dinnermoment mit der Queen

Die Ex-Kronprinzessin erinnerte sich, wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten in ihrer Familie waren. Selbst die Royals, wie die Queen, erlebten diese Tradition. Marie-Chantal kochte mit ihrer Familie und gestaltete den Tisch fantasievoll.

Diese Herzlichkeit prägte die Begegnung mit der Monarchin. Als die Queen „Was, keine Hausschuhe?“ fragte, war Marie-Chantal entsetzt und wünschte, die Erde würde sich öffnen.

Doch die britische Monarchin blieb freundlich und lächelte. Für die fünffache Mutter war dies eine Erleichterung. Die Royals, insbesondere Elisabeth II., zeichneten sich durch Anstand und Güte aus.

Später erhielt die Kronprinzessin eine handgeschriebene Nachricht der damaligen Queen. Diese schätzte den Abend und bedankte sich. Marie-Chantal betonte, wie sehr sie solche Gesten bewundert: „Freundlichkeit ist keine Schwäche, sondern eine Stärke“, erklärte sie laut „pointdevue.fr“. Mit ihrer Rolle als Royal möchte sie andere Menschen stärken.

