Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Queen Elizabeth: Ehemaliger Angestellter packt aus: „Sie ist so ..."

Das hätte man nicht erwartet! Eigentlich könnte man meinen, die Queen lässt es sich im Palast so richtig gut gehen. Sahnetörtchen zum Nachmittagstee, Kekse zwischendurch – doch von wegen! Jetzt packt jemand aus, der genau weiß, was dem britischen Oberhaupt schmeckt.

Darren McGrady, der ehemalige Koch der Queen, plaudert nun in einem Video aus dem Nähkästchen. Oder besser: aus dem Kochtopf. Das Erstaunliche: Die Queen hat ganz andere Essgewohnheiten, als angenommen.

Queen: Ehemaliger Angestellter packt aus: „Sie ist so ...“

Die Queen mag es nicht so süß, sondern eher deftig. Foto: imago images / Paul Marriott

Während Kate Middleton eher einen süßen Zahn hätte, lege die Queen mehr Wert auf klassisch herzhafte Speisen, verriet McGrady in einem Youtube-Video von „Delish“. Dazu gehören unter anderem Rinderfiletsteaks mit Kartoffeln und cremiger Pilz- oder Zwiebelsauce. Deftig also.

„Kalorien spielten nicht wirklich eine Rolle“

„Eine Sache, die ich früh gelernt habe in meinem Job bei der Queen, ist, dass alle Mahlzeiten reich an Saucen, Butter oder Fett waren“, so der Koch weiter. „Kalorien spielten nicht wirklich eine Rolle.“

Doch eine Sache kommt unerwartet: Die Queen spart dafür beim Nachtisch. Soll heißen: Kein Süß-Zeug!

„Die Queen ist so diszipliniert. Es amüsierte mich, dass sie nur ein winziges Stück aß, wenn wir ihr einen großen tollen Schokokuchen zum Essen oder Nachmittagstee gebacken hatten.“ Der Rest der Zuckerbombe ging laut McGrady einfach wieder zurück in die Küche.

Sicher sehr zur Freude für Süßigkeiten-Liebhaberin Kate Middleton…

Ex-Koch der Queen verrät ihre kulinarischen Vorlieben

