Queen Elizabeth II. hält Weihnachtsansprache – DIESES Detail springt sofort ins Auge

Es ist eine langjährige Tradition bei den britischen Royals: Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem „Christmas Day“ in Großbritannien, hält Queen Elizabeth II. eine Weihnachtsansprache an ihr Volk.

In diesem Jahr war es wohl eine der wichtigsten Weihnachtsansprachen, die Queen Elizabeth II. in ihren nunmehr fast siebzig Jahren auf dem britischen Thron jemals hielt.

Queen Elizabeth II. hält ihre Weihnachtsansprache

Corona und Brexit beschäftigen Großbritannien und bringen viele Menschen an den Rand der Verzweiflung. Selten war eine Ansprache von Queen Elizabeth II. also so wichtig, wie im Jahr 2020.

Daher wandte sich Queen Elizabeth II. auch mit größtem Nachdruck an die Menschen, die sich in erster Reihe dem Virus entgegenstellen. „Lasset die Hoffnung uns in diesen unvorhersehbaren Zeiten lenken“, so Queen Elizabeth II.

Die Queen bei ihrer Weihnachtsansprache.

------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Ihre Eltern sind Georg VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Mann ist der 98-Jährige gebürtige Grieche Prinz Philip

Ihr direkter Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Darauf folgt ihr Enkel: Prinz William, der mit seiner Jugendliebe Kate Middleton verheiratet ist

-----------------------------

„Ihr seid nicht allein“, versprach die Königin weiter. Doch das Leben müsse weitergehen, so die Queen. „Jedes Jahr läuten wir das Weihnachtsfest ein, indem wir Lichter einschalten. Doch Licht schafft mehr als nur festliche Stimmung, Licht bringt uns Hoffnung“, so Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. Dieses Detail springt ins Auge

Es war eine emotionale Ansprache der Königin. Eine Ansprache, bei der besonders ein Detail ins Auge sprang. So hatte Queen Elizabeth II. lediglich ein Bild auf ihrem Schreibtisch im Schloss Sandringham stehen – das ihres Mannes Prinz Philip, mit dem sie die vergangenen neun Monaten des Lockdowns gemeinsam verbrachte.

------------------------

-------------------------

Weiter zeigte die Königin kurze Videosequenzen ihrer Familie. Sie zeigte Prinz Charles und Prinz William im Austausch mit Ärzten, Krankenpflegern und all denen, die sich dem Coronavirus entgegensetzen. Videokonferenzen, bei denen sie selber anwesend war. Zeugnisse eines turbulenten und fordernden Jahres.

Was an der Rede noch ganz besonders war, liest du hier.

