Queen Elizabeth II. überwacht William und Kate – die Königin will verhindern, dass ...

Queen Elizabeth II. überwacht Prinz William und Herzogin Kate. Das behauptet zumindest der Royal-Experte Tom Quinn.

In seiner Sendung „William & Kate: Too Good to Be True?“ erklärt Quinn, dass Queen Elizabeth II. ihren Enkelsohn und seine Ehefrau in letzter Zeit genauestens beobachtet. Die Königin will einen weiteren royalen Skandal verhindern.

Prinz William und Herzogin Kate. Foto: PA Wire / dpa

+++ Kate Middleton: Das hat die Herzogin auf Reisen immer dabei +++

Queen Elizabeth II. beobachtet William und Kate genauestens

In seiner Sendung erklärt Tom Quinn die Beweggründe der Queen. Die Monarchin will demnach sicherstellen, dass sich die Fehler anderer Royals nicht wiederholen.

Welche Fehler er genau meint, erklärt der Experte laut „Daily Mail“ nicht weiter. Nur so viel: „Die Queen wird sehr genau hinschauen, vor allem weil jüngere Royals in der Vergangenheit Probleme hatten.“ Die Monarchin will nicht, dass sich das wiederholt.

+++ Queen Elizabeth II.: Wichtige Botschaft an ihr Volk – „Ich habe ...“ +++

Die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip. Foto: PA Media / dpa

+++ Queen Elizabeth II.: Ex-Angestellter verrät – das kann die Königin gar nicht haben +++

---------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

---------------------------------------

+++ Queen Elizabeth II.: Premiere! So hast du sie noch nie gesehen +++

Die jüngsten Royal-Skandale

In den vergangenen Monaten gab es viel Wirbel um die britische Königsfamilie. Prinz Andrew war in den Sex-Skandal um seinen Freund Jeffrey Epstein verwickelt. Am Ende feuert ihn die Queen, schickte ihren Sohn in die Frührente.

Kurze Zeit später gaben Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt, dass sie der Krone den Rücken zukehren wollen. Ihre Traumhochzeit auf Schloss Windsor war da noch nicht einmal zwei Jahre her.

+++ Queen Elizabeth II.: Große Sorge! Expertin: „Es macht sie sehr traurig, dass ...“ +++

Die Queen ist vorsichtig geworden

Nach den jüngsten Skandalen scheint Queen Elizabeth II. vorsichtig geworden zu sein. Den nächsten royalen Eklat will die Königin unbedingt verhindern. (nr)