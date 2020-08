Queen Elizabeth II. mit herzerreißender Botschaft: „Mit großer Trauer ...“

Queen Elizabeth hat sich nach einem schrecklichen Unglück in Schottland an ihr Volk gewandt.

Traurige Wort von Queen Elizabeth II.

Es ist eine schwere Zeit für Queen Elizabeth II. Die Monarchin muss im Moment vieles verarbeiten.

Da ist der Schock um den Ausstieg von Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle bei den Royals. Dazu der Skandal um Prinz Andrew. Auch die Coronakrise wird Queen Elizabeth II. nicht kalt lassen.

Queen Elizabeth II.: Herzzerreißende Worte nach der Stonehaven-Katastrophe

Und als wäre das nicht genug, passieren immer wieder Katastrophen und Unglücke in aller Welt, die Queen Elizabeth II. sehr nahe gehen. So auch das schreckliche Zugunglück an der schottischen Nordseeküste. Mehr dazu hier >>>

---------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

am 21. April 1926 wurde sie in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor geboren

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

im Jahr 1953 wurde sie offiziell gekrönt

Elizabeth ist die höchste Vertreterin der Royals in GB

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Mann von Meghan Markle

Prinz Charles soll ihre Nachfolge als König antreten

---------------------------------------

Nahe der Stadt Stonehaven kamen am Mittwochvormittag drei Menschen ums Leben. Der Zug war nach starken Regenfällen auf dem Weg nach Glasgow entgleist.

In Stonehaven kam es zu einem schrecklichen Unglück. Foto: imago images

Queen Elizabeth II.: „Mit großer Trauer hörte ich heute Morgen von der Zugentgleisung in Stonehaven“

Ein schwerer Schlag für Queen Elizabeth II., der das Wohlergehen ihrer Untertanen immer schon sehr am Herzen liegt. Auf Twitter veröffentlichte die Königin herzzerreißende Worte an die Opfer und Hinterbliebenen der Zugkatastrophe von Stonehaven.

---------------------------------------

Mehr Royals-Themen:

Royals: Riesige Überraschung – Geheimhochzeit auf Schloss Windsor

Queen Elizabeth II.: DIESES Geheimnis wurde ihr Jahrzehnte verschwiegen – weil es...

Royals: Irrer Vergleich – ausgerechnet SIE soll die schönste Prinzessin aller Zeiten sein

---------------------------------------

„Mit großer Trauer hörte ich heute Morgen von der Zugentgleisung in Stonehaven, Aberdeenshire. Der Herzog von Edinburgh und die gesamte königliche Familie, mich eingeschlossen, senden unsere Gedanken und Gebete an die Familien, die einen Menschen verloren haben, oder deren Angehörige verletzt wurden. Unser Dank geht an die Rettungskräfte für ihren Einsatz und Engagement.“

Queen Elizabeth II. ist nach dem Unglück von Stonehaven erschüttert. Foto: imago images

Zuletzt kam es zu einer Festnahme im Palast der Königin. Was passiert war, kannst du hier erfahren.

Briten kommen fluchtartig nach Großbritannien zurück

Derzeit machen schätzungsweise eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich. Weil Großbritannien die Corona-Regeln verschärft hat, kehren sie nun schnell zurück. Mehr in unserem Corona-Blog >>>