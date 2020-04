Queen Elizabeth II.: Schreckliche Worte der Königin – „In Trauer gestürzt“

Es ist eine absolute Seltenheit, dass sich Queen Elizabeth II. in einer außerordentlichen TV-Ansprache an ihr Volk wendet. Erst zum vierten Mal in ihrer mittlerweile 68-jährigen Amtszeit geht die Königin diesen Schritt.

Notwendig gemacht hat ihn die Corona-Pandemie, die auch in Großbritannien schon mehrere Tausend Menschenleben kostete. Allein am Samstag verzeichnete Großbritannien über 700 Todesopfer. Queen Elizabeth II. will nun versuchen, mit der TV-Ansprache ihre Untertanen dazu zu bewegen, der Corona-Krise mit charakteristisch britischer Selbstdisziplin und stiller Entschlossenheit zu begegnen.

Queen Elizabeth II. hält eine Ansprache an ihr Volk

Queen Elizabeth II. bei einem Empfang beim MI5. Foto: imago images

„Ich hoffe, dass in den kommenden Jahren alle stolz darauf sein können, wie sie mit dieser Herausforderung umgegangen sind“, wird Queen Elizabeth II. am Sonntagabend um 21 Uhr unserer Zeit ihrem Volk sagen.

-------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Charles steht an Nummer 2 der britischen Thronfolge

Ihr Enkel Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle haben die britische Monarchie verlassen

-----------

Es soll eine sehr persönliche Rede werden, so heißt es aus dem Buckingham-Palast. Darin wird Queen Elizabeth II. auch auf die Herausforderungen der Pandemie eingehen. „Eine Zeit der Unterbrechung des Lebens; eine Störung, die manche in Trauer gestürzt hat, für viele finanzielle Schwierigkeiten und für uns alle enorme Veränderungen in unserem täglichen Leben bedeutet“, so die Queen.

Alle wichtigen Aussagen von Queen Elizabeth II. findest du hier:

Wir sind ab 21 Uhr live dabei, wenn Queen Elizabeth II. sich an ihr Volk wendet. Alle wichtigen Aussagen kannst du hier lesen.