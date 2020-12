Queen Elizabeth II. pflegt seit 68 Jahren weihnachtliche Tradition – doch in diesem Jahr ist alles anders

Seit 68 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. bereits auf dem Thron. In den Jahren hat die Königin die ein oder andere Tradition etabliert. Doch eine von ihnen ist in diesem Jahr in Gefahr.

Es ist kein leichtes Jahr, das weiß auch Queen Elizabeth II. In ihrer Weihnachtsansprache, die sie seit 1952 jedes Jahr am 1. Weihnachtsfeiertag, dem Christmas Day in Großbritannien, hält, will die 94-Jährige ihrem Volk eine persönliche und emotionale Botschaft übermitteln, so ein Insider zur „Sun“.

Queen Elizabeth II.: Bangen um Tradition

Doch in diesem Jahr ist wirklich alles anders. „Normalerweise filmt sie [die Ansprache, Anm. d. Red.] Anfang Dezember, spätestens Mitte des Monats, aber dieses Jahr nicht“, so die Quelle.

Queen Elizabeth II. bei der Weihnachtsansprache 2017. Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa

Grund seien die Brexit-Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Queen Elizabeth II. wolle das Ende abwarten und ihre Rede erst dann fertig schreiben. „Das Land könnte sich in einer ganz anderen Lage befinden, wenn wir die EU ohne Deal verlassen“, weiß der Insider.

---------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

---------------------------

Queen Elizabeth II. mit emotionaler Botschaft

Gerüchten zufolge sollen die Dreharbeiten Ende der Woche in Windsor Castle stattfinden – unter strengen Corona-Regeln. Die Queen wolle darüber sprechen, wie Corona Familien auseinander hielt, aber auch Optimismus für das kommende Jahr verbreiten.

-------------

-------------

Der Buckingham Palace wollte die Berichte über die verschobene Aufzeichnung der Weihnachtsrede nicht kommentieren. Aber ein Insider sagt der „Sun“: „Es ist wirklich emotional und persönlich und von der Queen selbst verfasst. Rekordzuschauerzahlen werden erwartet – viel mehr Menschen werden zu Hause sein und einschalten.“ (cs)