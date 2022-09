Queen Elizabeth II: Totenschein offenbart erschütternde Details – Harry und William hatten keine Chance

Nun ist es offiziell: Drei Wochen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat die „National Records of Scotland“-Behörde in Edinburgh den Totenschein veröffentlicht.

Neben der Todesursache wird nun auch bekannt, wie knapp William, Harry und Co. die Chance, sich bei Queen Elizabeth II. zu verabschieden, verpasst haben.

Queen Elizabeth II. ist an Altersschwäche gestorben – nur zwei ihrer Kinder waren vor Ort

Der Verlust der Queen hat auf der ganzen Welt für großen Kummer gesorgt. Bei ihren letzten Auftritten hatte die Monarchin zwar bereits geschwächt ausgesehen, dennoch versetzte die Meldung ihres Todes am 8. September Millionen von Menschen in einen Schockzustand.

Wie die Sterbeurkunde nun verrät, ist das Staatsoberhaupt im Alter von 96 Jahren an Altersschwäche gestorben. Es handelt sich demnach um die gleiche Todesursache wie bei Prinz Philip im April 2021.

Als Informantin über den Tod der Königin wurde die „Princess Royal“, also Prinzessin Anne, eingetragen. Sie informierte demnach den örtlichen Standesbeamten. Gemeinsam mit ihrem Bruder König Charles III. war Anne vor Ort auf Schloss Balmoral, der Sommerresidenz der Königin, als diese friedlich entschlief. Der Todeszeitpunkt war 15.10 Uhr.

Queen Elizabeth II. war bereits tot, als Prinz Harry das Flugzeug betrat

Das bedeutet, dass Queen Elizabeth II. bereits tot war, als der Flieger von Prinz William, Prinz Andrew, Prinz Edward und seiner Frau, Sophie Gräfin von Wessex, landete. Als sie von dem verschlechterten Zustand ihrer Oma, Mutter und Schwiegermutter erfuhren, machten sie sich auf den Weg nach Balmoral, starteten um 14.39 Uhr von der RAF Northolt in South Ruislip im Westen Londons und landeten eine Stunde später. Schloss Balmoral erreichten sie erst gegen 17 Uhr, wie die „Daily Mail“ berichtete.

Prinz William und Prinz Harry kamen zu spät, um sich von ihrer Großmutter verabschieden zu können. Foto: IMAGO/i Images, picture alliance / dpa | Dominic Lipinski

Und auch für Prinz Harry gab es keine Chance mehr. Denn: Sein Jet aus London startete erst, als die Queen schon tot war. Ihr Enkel landete um 18.46 Uhr in Aberdeen – 16 Minuten nach der Ankündigung des Palastes – und kam um 19.52 Uhr in Balmoral an, fast fünf Stunden nach dem Tod seiner Großmutter.

