Queen Elizabeth II.: 70 Jahre im Amt! DAS waren die fünf bedeutendsten Momente ihrer Karriere

Unfassbar! Rekord-Monarchin Queen Elizabeth II. feiert am 6. Februar ihr Platin-Thronjubiläum. Vor stolzen 70 Jahren bestieg die damals 25-Jährige den Thron Großbritanniens.

Bis heute gilt Queen Elizabeth II. damit als das dienstälteste Staatsoberhaupt der ganzen Welt. Die Regentschaft der 95-Jährigen hatte es in den vergangenen 70 Jahren ziemlich in sich, wie diese fünf historischen Momente zeigen.

Queen Elizabeth II. beerbt ihren Vater – ihre Krönung erregt weltweit Aufsehen

Eher unfreiwillig bestieg Queen Elizabeth II. im Jahr 1952 den Thron. Mitten in ihrem Kenia-Urlaub ereilte sie am 6. Februar die Nachricht, dass ihr Vater König George VI. im Alter von 56 Jahren an einer arteriellen Thrombose gestorben war. Prompt reiste Elizabeth zurück nach Großbritannien, wo sie ins weltweite Rampenlicht geschleudert wurde.

Queen Elizabeth II. regiert seit 70 Jahren. Foto: IMAGO / United Archives International, IMAGO / ZUMA Press

Ein Jahr später, am 2. Juni 1953, folgte die Krönung von Queen Elizabeth II.. Es war die Erste, die jemals im Fernsehen übertragen wurde und somit ein nationales Ereignis. Über 8.000 VIP-Gäste, von ausländischen Premierministern bis hin zu Staatsoberhäuptern des Commonwealth, waren zu der Krönung eingeladen.

Als Queen Elizabeth II. im Juni 1977 ihr silbernes Thronjubiläum feierte, strömten eine Million Zuschauer durch die Straßen Londons, um zu sehen, wie die Monarchin in einer goldenen Kutsche zur St. Paul's Kirche gebracht wurde. Dort hielt die Queen eine bewegende Rede, in der sie sich für die „Loyalität und Freundschaft“ ihres Volkes bedankte.

Queen Elizabeth II. überrascht mit rührender Geste auf Lady Dianas Beerdigung

Den wohl gravierendsten Moment in ihrer Karriere bescherte der Königin ausgerechnet Lady Diana. Die Ex-Frau ihres Sohnes Prinz Charles kam am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Die ganze Welt trauerte um die sogenannte „Königin der Herzen“. Da sich die Prinzessin vor ihrem Tod jedoch kritisch zum Königshaus geäußert hatte, waren alle Augen auf die Royals gerichtet. Wie würden sie sich verhalten?

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Beerdigung von Lady Diana im September 1997. Foto: imago/ZUMA Press

Am Tag von Dianas Beerdigung, am 6. September 1997 verbeugte sich Queen Elizabeth II. völlig unerwartet vor ihrem Sarg. In einer Live-Sendung zollte sie der Verstorbenen zusätzlich Tribut: „Ich habe sie bewundert und respektiert – für ihre Energie und ihr Engagement für andere und besonders für ihre Hingabe an ihre beiden Jungen.“ Ein herzzerreißender Moment, den sowohl die Fans als auch die Königin selbst wohl niemals vergessen werden.

Queen Elizabeth II. verliert Ehemann Prinz Philip – auf der Beerdigung sitzt sie ganz allein

Ebenso historisch war die Beerdigung von Prinz Philip am 17. April 2021. Der Herzog von Edinburgh starb am 9. April 2021, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, in Schloss Windsor an Altersschwäche. Elizabeth und er waren 74 Jahre lang verheiratet und führten damit die längste Ehe, die eine Person auf dem britischen Thron je hatte.

Queen Elizabeth II. trauert in der St. George's Chapel um ihren Ehemann Prinz Philip. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Jonathan Brady

Unvergessen bleibt der traurige Anblick der Queen, die ganz allein in der St. George's Chapel auf einer Bank sitzt und auf den Sarg ihres Mannes starrte. Prinz Philip wurde stets als ihr Fels in der Brandung bezeichnet. Nun musste Elizabeth ohne ihn weitermachen.

Wie Queen Elizabeth II. das erste Weihnachtsfest ohne die Liebe ihres Lebens verbrachte, erfährst du hier.