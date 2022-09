Queen Elizabeth II: Schreckliche Szenen kurz nach ihrem Tod – Polizei im Einsatz

Zwei Wochen ist es nun bereits her, dass die schreckliche Meldung sich in Windeseile verbreitete: Queen Elizabeth II. ist verstorben. Am 8. September 2022 starb die Königin im Kreise ihrer Kinder auf Schloss Balmoral.

Für viele Millionen Menschen weltweit war der 8. September 2022 ein Tag der Trauer. Ein Tag der Fassungslosigkeit. Ein Tag, an dem fast die ganze Welt gemeinsam an Queen Elizabeth II. dachte.

Queen Elizabeth II.: Vandalen beschmutzen ihr Andenken

Allerdings nur fast. Denn wie nun rauskam, wurde ihr Andenken schon einen Tag später von Vandalen zerstört. So jagt nun die New Yorker Polizei vier Personen, die am frühen Morgen des neunten September „Fu*k the Queen“ auf die berühmte Bullen-Statue an der New Yorker Wallstreet kritzelten.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II. wurde am 21. April 1926 geboren und starb am achten September 1922

Sie war die am längsten regierende Monarchin der Welt

Ihr Nachfolger ist ihr Sohn König Charles III.

Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Queen Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron

Wenige Jahre zuvor, am 20. November 1947, heiratete sie ihren Mann Prinz Philip

Er starb nur wenige Monate vor ihr, am 21. April 2021

Queen Elizabeth II wurde am 19. September 2022 neben ihrem Philip beigesetzt

Nach ihrem Tod wurde ihr vorgeworfen, vom Kolonialismus profitiert zu haben

Zwei Männer und zwei Frauen wurden bei ihrer Tat von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die vier erwartet keine unerhebliche Strafe, so die „Daily Mail“. So werden Grafitti-Schmierereien in New York als Vergehen der Stufe A gewertet. Bedeutet: Die vier Vandalen könnte eine Strafe von bis zu einem Jahr Haft erwarten.

Der Börsenbulle in New York. Foto: IMAGO / JOKER

Zudem könnten ihnen eine hohe Geldstrafe und die Kosten der Reinigung auferlegt werden. Der berühmte Bulle wurde 1989 vom italienischen Künstler Arturo Di Modica erschaffen. Er wiegt über 3.200 Kilogramm.

