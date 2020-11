Queen Elizabeth II.: Schlechte Nachrichten für die Königin – das wird sie hart treffen

Das wird Queen Elizabeth II. sicher nicht leicht fallen. Doch der Königin bleibt wohl keine andere Möglichkeit.

Das Coronavirus hat die Welt weiter fest im Griff, wir befinden uns mitten in der zweiten Welle, viele Länder haben erneut einen Lockdown angeordnet. So auch Großbritannien. Queen Elizabeth II. hält sich mittlerweile wieder in Windsor Castle auf, dort isoliert sie sich mit Ehemann Prinz Philip von der Außenwelt.

Queen Elizabeth II.: Aufstand bei den Angestellten

Zunächst hätten die beiden Royals von der Sommerresidenz in Schottland nach Sandringham reisen sollen, wo auch Weihnachten jedes Jahr stattfindet und Prinz Philip lebt, seitdem er 2017 seine royalen Pflichten niedergelegt hat. Wie die englische Zeitung „The Sun“ berichtet, hatten sich die Mitarbeiter dort jedoch geweigert, entfernt von der Familie vier Wochen in Quarantäne zu gehen. Der Queen und Philip blieb also nichts anderes übrig, als zwei Wochen lang in einem Nebengebäude zu leben und dann nach Windsor zu fahren (hier mehr dazu>>>).

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Doch das ist noch nicht alles: Auch über Weihnachten sollten die Angestellten in Sandringham bleiben und ihre Liebsten nicht sehen. Das ist zu viel verlangt, finden die Mitarbeiter. Die Queen soll darüber mächtig sauer sein.

Das Fest der Liebe, wie es Queen Elizabeth II. gewohnt ist, fällt in diesem Jahr wohl flach! Schon seit 33 Jahren ist es königliche Tradition, die Weihnachtsfeiertage in Sandringham zu verbringen und am 1. Weihnachtsfeiertag gemeinsam in die Kirche zu gehen, um den „Christmas Day Service“ zu besuchen. Doch das scheint in diesem Jahr nicht möglich zu werden.

Die Royals beim „Christmas Day Service“ 2017 in Sandringham. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Buckingham Palace hält sich bedeckt

Der Buckingham Palace wollte das auf Anfrage noch nicht bestätigen. „Wegen Weihnachten wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, erklärte ein Sprecher.

Ein Royals-Insider erklärt aber: „Es steht ziemlich sicher fest, dass sie dieses Jahr nicht alle gemeinsam im großen Haus feiern können.“ Und ein anderer erklärt laut „The Sun“: „Uns wurde gesagt, dass wir sie für Weihnachten nicht zu erwarten haben.“

Das Coronavirus macht auch vor Queen Elizabeth II. und ihrer Familie keinen Halt.. (cs)