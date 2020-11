Queen Elizabeth II. trennt sich erst im Februar von Weihnachtsdeko – der Grund ist herzzerreißend

Weihnachten wird auch bei den Royals in diesem Jahr etwas anders als gewohnt ablaufen. Doch an einer bestimmten Tradition hält Queen Elizabeth II. fest.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Queen Elizabeth II. die Feiertage allein mit Prinz Philip oder ihren Kindern und Enkeln in Sandringham verbringt.

Queen Elizabeth II.: Weihnachtsdeko bleibt aus traurigem Grund

Denn die Weihnachtsdekorationen im Wohnsitz von Queen Elizabeth II. werden so oder so aufgestellt. Der Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk wird jedes Jahr pompös geschmückt. Und das wird scheinbar so lange wie möglich ausgenutzt.

Denn während die meisten Menschen kurz nach Silvester beginnen, die Deko der Weihnachtssaison wegzuräumen, bleiben die Verzierungen bei der Queen bis Anfang Februar stehen.

Der Grund dahinter ist der Todestag ihres Vaters, König Georg VI..

König Georg VI. von England circa 1935. Foto: imago images

---------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

---------------------------

Queen Elizabeth II.: Tod von Vater George VI. hallt nach

Der einstige König von England verstarb am 6. Februar 1952 im Alter von 56 Jahren auf dem Landsitz Sandringham. Besonders herzzerreißend ist dabei, dass die damals 25-jährige Queen Elizabeth II. zu diesem Zeitpunkt in Kenia war. Ehemann Philip musste ihr die schreckliche Nachricht überbringen.

Um ihrem Vater zu gedenken, hält sich die Queen also immer bis zum 6. Februar in Sandringham auf, wie „The Sun“ berichtet. Wenige Tage später reisen sie und Prinz Philip in der Regel ab.

König Georg VI. und seine Tochter Elizabeth bei einem Besuch im Natal-Nationalpark am 21. April 1947 in Südafrika. Foto: picture alliance/dpa

---------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II in der Covid-Krise: Jetzt muss sie DIESE schwere Entscheidung treffen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Queen Elizabeth II. verbietet den Royals acht Worte: Aus gutem Grund

Queen Elizabeth II.: Große Sorge um Prinz Philip – weil DAS über ihren Mann rauskommt

---------------------------

Und was hat das mit der Weihnachtsdeko zu tun? Nun, die wird erst dann weggeräumt, wenn Queen Elizabeth II. nicht mehr vor Ort ist. Da sie also bis Anfang Februar nicht in den Buckingham Palace zurückkehrt, bleibt auch der Weihnachtsschmuck im Zweitwohnsitz so lange hängen.

Welche Sonderregelungen bei den Royals 2020 ebenfalls zu Weihnachten anstehen, liest du hier.