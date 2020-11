Queen Elizabeth II.: Große Ankündigung zu ihrem 70. Thronjubiläum – „Es wird ein historischer Moment“

Diese Zahl ist kaum in Worte zu fassen. Im Jahr 2022 wird Queen Elizabeth II. siebzig Jahre auf dem Thron sitzen. So lange war vor ihr noch kein anderer Monarch und keine andere Monarchin in dieser Position. Ein historischer Moment.

Klar, dass ein solch beeindruckendes Jubiläum gebührend gefeiert werden muss. Und da Queen Elizabeth II. bekanntlich eine Freundin großer Feierlichkeiten ist, wird sie diesen Tag auch gebührend begehen. Genauer gesagt: Diese Tage.

Queen Elizabeth II.: Vier Tage Feier für die Königin

Denn ein einziger Feiertag wäre dieses Anlasses nicht würdig. Die Briten werden gleich vier Tage mit dem Feiern nicht mehr aufhören. Obwohl das Jubiläum eigentlich am 6. Februar 2022 gefeiert werden müsste, hat man sich nun jedoch überlegt, es in den Juni zu verschieben.

------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

------------------

Nun soll also vom zweiten bis zum fünften Juni gefeiert werden, schließlich sind da gerade Sommerferien in Großbritannien, das Volk hätte also genügend Zeit zum Zelebrieren.

Ministerium kündigt spektakuläre Momente für Queen Elizabeth II. an

Queen Elizabeth II. Foto: imago images / UIG

Und die Briten werden sich einiges einfallen lassen. So kündigte das Ministerium für Kultur und Sport an: „Es wird spektakuläre Momente in London und anderen Großstädten geben. Diese werden durch Veranstaltungen in Gemeinden des Vereinigten Königreiches und des gesamten Commonwealth ergänzt. Sie sollen es den Menschen ermöglichen, gemeinsam zu feiern und sich zu bedanken.“

-------------------

-------------------

Das Jubiläum ihrer Majestät ist ein historischer Moment und dem gebührt eine Feier, an die man sich erinnern wird“, wird der Sprecher des Ministeriums von „Geo.Tv“ weiter zitiert.

