Queen Elizabeth II.: Dunkles Familiengeheimnis gelüftet – dafür schämt sich die Königin angeblich besonders

Als Königin Großbritanniens darf sich Queen Elizabeth II. keine Fehltritte erlauben. Die Royals sind schließlich Vorbilder für Millionen Menschen.

Schon seit ihrer Kindheit wurde Queen Elizabeth II. auf dieses Leben vorbereitet. Doch ausgerechnet ihre Großmutter Queen Mary soll sich dabei nicht an ihr eigenes Wort gehalten haben.

Queen Elizabeth II.: So dreist handelte ihre Großmutter

Die Oma von Queen Elizabeth II. sei eine dreiste Kleptomanin gewesen, wie Autor Karl Shaw in seinem Buch „Royal Babylon: The Alarming History of European Royalty“ enthüllt. Dieser verriet, dass Mary of Teck dabei stets nach demselben Muster vorging.

Sobald sie ein Objekt erblickte, das ihr gefiel, wartete sie nur darauf, dass der Besitzer sie darauf ansprach. Dann soll Queen Mary denjenigen mit Komplimenten zu seinem Gegenstand überhäuft haben. Indirekt soll dies eine Aufforderung gewesen sein, ihr das Objekt zu überreichen, wie BBC berichtet.

Queen Mary of Teck war Mutter von sechs Kindern. Gleich zwei ihrer Söhne wurden später zu Königen. Foto: imago images

Doch nicht jeder wollte seine Schätze mit Queen Mary teilen. Dann soll die Großmutter von Queen Elizabeth II. die Initiative ergriffen und den Gegenstand einfach in ihrer Tasche verschwinden lassen haben.

-------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

-------------------------------

Queen Elizabeth II.: Ihre Oma beklaute sogar Royals

Da dies wohl nicht nur einmal vorgekommen sei, soll Queen Mary als Kleptomanin bekannt geworden sein. Einige Royals sollen daher auch besonders wertvolle Objekte versteckt haben, wenn sich die Königin als Besuch ankündigte.

Und selbst in Geschäften soll sich Mary of Teck nicht im Griff gehabt haben. So sei es keine Seltenheit gewesen, dass sie einen Laden verließ, ohne für die Gegenstände, die sie mitnahm, zu bezahlen.

Nach Queen Mary of Teck ist das Königin-Marie-Land in der Antarktis benannt. Foto: imago images

-------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II. wird zur Barbie – DIESE Bilder lassen Fans ausrasten

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Queen Elizabeth II.: Über diesen Fauxpas der Königin lacht das Netz – „Es wurde auch höchste Zeit“

Queen Elizabeth II. hält Weihnachtsansprache – DIESES Detail springt sofort ins Auge

-------------------------------

Ihre Errungenschaften teilte Queen Mary nur ungern mit anderen. Freunde der Königin durften sich daher lediglich über alte Blumensträuße aus dem Palast freuen. Für neue Blumen soll Mary of Teck laut „Adelswelt“ zu geizig gewesen sein.

Ein derartiges Verhalten wäre für Queen Elizabeth II. heutzutage unvorstellbar. Die 94-Jährige muss sich also ziemlich für die Schwäche ihrer Großmutter schämen.

Doch auch Elizabeth kommt mit ihren Entscheidungen nicht immer bei allen gut an. Warum die Bediensteten der Königin einen ihrer Befehle sogar boykottieren wollten, liest du hier.