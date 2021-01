Queen Elizabeth II. knallhart: Diesen Wunsch wird sie ihren Schwiegertöchtern niemals erfüllen

Queen Elizabeth II. ist vierfache Mutter. Das Wohl ihrer Familie ist der Königin deshalb auch besonders wichtig.

Doch für Extrawünsche hat Queen Elizabeth II. keine Zeit. Vor allem diejenigen, die in die Königsfamilie einheiraten, müssen sich zunächst anpassen.

Queen Elizabeth II. verweigerte Sophie von Wessex den Prinzessinnen-Titel

Nur weil man einen Prinzen heiratet, wird man nicht gleich zur Prinzessin. Knallhart schmetterte Queen Elizabeth II. also die Bitte ihrer Schwiegertochter Sophie von Wessex ab, nach ihrer Hochzeit mit Prinz Edward zur Prinzessin ernannt zu werden.

Prinz Edward ist seit 1999 mit Sophie von Wessex verheiratet. Foto: picture alliance/dpa

Die ehemalige PR-Managerin und der jüngste Sohn der Queen lernten sich 1993 bei einem Tennisturnier kennen. Sechs Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Und wie jedes Royals-Paar durften sich auch Sophie und Edward über einen neuen Titel freuen.

----------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

----------------------------------------

Queen Elizabeth II.: Knallhartes Protokoll – nur SIE dürfen sich Prinzessin nennen

Royals-Expertin Katie Nicholl verriet gegenüber „Vanity Fair“: „Die Herzogin von Wessex wollte als Prinzessin Sophie bekannt sein, doch die Königin hat es nicht erlaubt.“

Sonderwünsche werden von Queen Elizabeth II. nicht geduldet. Foto: picture alliance/dpa

Der Grund dafür soll eine royale Tradition gewesen sein. Demnach dürfen nur gebürtige Royals (wie Prinzessin Charlotte, Prinzessin Eugenie oder Prinzessin Beatrice) den Prinzessinnen-Titel tragen. Frauen, die nicht von der Queen abstammen, bekommen daher den Titel der Herzoginnen.

----------------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II.: Palast bestätigt – gute Nachrichten für sie und Prinz Philip

Queen Elizabeth II. in Tränen aufgelöst – was sie so sehr berührte

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Queen Elizabeth II.: Dunkles Familiengeheimnis gelüftet – dafür schämt sich die Königin angeblich besonders

----------------------------------------

Sophies Ehemann hingegen soll sehr über den Titel „Earl of Wessex“ erfreut gewesen sein. Nachdem er den Film „Shakespeare in Love“ gesehen hat, in dem Colin Firth den „Lord Wessex“ spielt, habe er sich in den Namen verliebt.

Charles und Camilla spielen mit Hollywoodstars Theater

Herzogin Camilla scheint sich längst mit den Regeln ihrer Schwiegermutter abgefunden zu haben. Prinz Charles und seine Frau erregten kürzlich aus einem ganz anderen Grund Aufsehen. Mehr dazu hier >>>