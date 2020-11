Queen Elizabeth II. verbietet den Royals acht Worte: Aus gutem Grund

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. ist eine gute, aber auch strenge Königin. Das ist allseits bekannt. Muss sie wohl auch sein. Schließlich trägt Queen Elizabeth II. schon seit dem Jahr 1952 die Krone.

Was viele wohl nicht wussten, Queen Elizabeth II. lenkt nicht nur die Geschicke der britischen Royals. Sie achtet auch darauf, dass deren Wortschatz angemessen ist.

Queen Elizabeth II.: DIESE Worte sind bei ihr streng verboten

So hat die Königin bestimmte Worte aus dem Wortschatz ihrer Familie verbannt, wie der britische „Express“ berichtet. Ihre Begründung: Sie würden zu banal klingen. Und das schickt sich für einen Royal schließlich gar nicht.

Doch es gibt auch noch andere Begründungen, warum die Königin beispielsweise Worte wie 'Couch', 'Courtyard' oder 'Living Room' verboten hat. Royals-Expertin Marina Viro erklärt, woran das liegt. „Um es kurz zu machen, diese Worte sind zu banal, sie klingen nicht gut und können auf dem royalen Parkett nicht ausgesprochen werden.“

So werde die 'Couch' im Hause Windsor nur als Sofa beschrieben. Der 'Living Room' (z.Dt.: Wohnzimmer) ist der 'Sitting Room' und der Courtyard (z.Dt. Hof) dürfe nur als 'Terrace' bezeichnet werden.

Queen Elizabeth II. verhängt Knoblauch-Verbot bei royalen Banketten

Queen Elizabeth II. und ihr Sohn Prinz Charles. Foto: imago images / PA Images

Zudem sei das Wort 'Posh' (z.Dt.: Vornehm) verbannt worden. Wenn der Royal etwas als 'vornehm' bezeichnen möchte, hat er das Wort 'elegant' zu nutzen. Und auch 'Perfume' (z.Dt. Parfüm) ist verboten. Stattdessen wird der Begriff 'Scent' benutzt. Zudem ist das Bad nicht 'the toilet', sondern 'the lavatory'.

--------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

am 21. April 1926 wurde sie in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor geboren

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

im Jahr 1953 wurde sie offiziell gekrönt

Elizabeth ist die höchste Vertreterin der Royals in GB

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Mann von Meghan Markle

---------------------------------------

Ebenfalls verboten ist der Begriff 'Dad' für einen Vater. Genutzt wird stattdessen 'father'.

---------------------------------------

Mehr Royals-Themen:

Royals: Riesige Überraschung – Geheimhochzeit auf Schloss Windsor

Queen Elizabeth II.: DIESES Geheimnis wurde ihr Jahrzehnte verschwiegen – weil es...

Royals: Irrer Vergleich – ausgerechnet SIE soll die schönste Prinzessin aller Zeiten sein

---------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gar nicht so einfach das Ganze. Und übrigens. Das Wort Knoblauch ist bei der Queen zwar nicht verboten, so der „Express“. Der Gebrauch des Gewürzes bei royalen Banketten dagegen schon. Die Königin will schließlich nicht unangenehm aus dem Mund riechen.