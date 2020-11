Queen Elizabeth II.: ER schleicht sich nachts zur Queen – sein Hintergrund gilt als höchst brisant

Wer hätte das gedacht! Queen Elizabeth II. bekommt gelegentlich nächtlichen Besuch, und der ist sogar höchst brisant.

Normalerweise kann man sich nicht so leicht in die Paläste von Queen Elizabeth II. schleichen. Doch eine Person soll ich in den vergangenen Wochen immer wieder nachts in die Mauern von Windsor Castle begeben haben, um die Monarchin zu treffen. Wohl auch, weil er in der Öffentlichkeit massiv in der Kritik steht.

Queen Elizabeth II. bekommt nachts heimlich Besuch von IHM

Bei ihm handelt es sich um keinen Geringeren als Prinz Andrew, den Sohn der Queen. Das berichtet die englische Tageszeitung „The Sun“. Vor rund einem Jahr trat er zurück, nachdem er in den Sex-Skandal um den verurteilten Vergewaltiger Jeffrey Epstein verwickelt worden war. Epstein beging im Gefängnis Selbstmord. Um den Fall ranken sich viele Verschwörungstheorien.

Epstein wurde verurteilt, weil er mit zahlreichen Minderjährigen Sex gehabt hatte. Auch seinen Freunden soll er die Mädchen angeboten haben. Darunter auch Prinz Andrew.

Foto: imago images / PA Images

------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

------------------

Heftige Anschuldigungen gegen Sohn der Queen

Der 60-jährige Royal soll mit einer damals 17-Jährigen geschlafen haben. Der Prinz weist alle Anschuldigungen zurück - und löste mit einem Interview den nächsten Skandal aus.

+++ Queen Elizabeth II.: Expertin enthüllt Erstaunliches – jetzt kommt DAS ans Licht +++

Aus Royals-Kreisen heißt es, seine Mutter Queen Elizabeth II. soll ihn daraufhin zum Rücktritt bewegt haben. Doch wie es aussieht, will der Prinz nun auf die königliche Bühne zurückkehren. Dem Bericht zufolge soll Prinz Andrew zum letzten Mal Donnerstagnacht nach Windsor gekommen sein, um die Queen zu treffen.

------------

Weitere Royals-News:

Absage für Kronprinzessin Victoria von Schweden und Ehemann Daniel – DAS trifft sie hart

Kate Middleton: Zoff mit Meghan Markle – es gibt kein Zurück mehr

Queen Elizabeth II.: Jetzt kommt raus! Ausgerechnet SIE ließ die Königin links liegen

------------

Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew uneinig?

Die Treffen seien heimlich abgelaufen, so ein Insider: „Es sieht nach einem bewussten Versuch aus, nicht gesehen zu werden.“

Außerdem erklärt der Insider gegenüber „The Sun“: Auch wenn Andrew seine Arbeit für die Royals wiederaufnehmen möchte - die Chancen stehen schlecht. „Was er möchte und was die Familie diskutieren möchte, sind wahrscheinlich sehr unterschiedliche Dinge.“ (cs)