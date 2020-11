Queen Elizabeth II. unterbricht Isolation – um wichtige Tradition zu pflegen

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Queen Elizabeth II. hat man in den vergangenen Monaten nicht häufig zu sehen bekommen. Vom Oberhaupt der britischen Krone bekam man nur selten etwas zu sehen: Zu Beginn der Corona-Pandemie verließ die Queen den Buckingham Palast in London und lebte seitdem gemeinsam mit Prinz Philip in Schloss Windsor.

Im Sommer ging es für die beiden Royals nach Schottland, es folgte ein kurzer Aufenthalt in Sandringham. Mittlerweile halten sich Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann wieder in Windsor auf. Dort haben sich die Royals in Selbstisolation begeben. Kontakt nach außen gibt es kaum. Doch nun hat die Königin ihre Isolation unterbrochen, aus einem wichtigen Grund.

Queen Elizabeth II. überraschend in London gesichtet

Die Queen fuhr am vergangenen Mittwoch nach London, war dort erstmals in der Öffentlichkeit sogar mit einer Maske zu sehen. Doch der Hintergrund ihres Trips in die Hauptstadt ist ernst.

In der Westminster Abbey besuchte sie das Grab des Unbekannten Soldaten („Unknown Warrior“), der im Ersten Weltkrieg gefallen und in der Kirche seit 100 Jahren begraben ist, und nahm an einer kleinen Zeremonie teil.

Queen Elizabeth II. am Grab des Unbekannten Soldaten in Westminster Abbey. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Queen Elizabeth II. besucht Grab des Unbekannten Soldaten

Der Termin hat im Vorfeld des „Remembrence Sunday“ am 8. November stattgefunden, dem Gedenktag im Vereinigten Königreich und im Commonwealth an die Soldaten und Zivilisten der beiden Weltkriege.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Queen Elizabeth II. legte Blumen am Grab des Unbekannten Soldaten nieder und zollte ihm Tribut. Das Grab wurde in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Symbol für die Familien von gefallenen Soldaten.

Die Queen bei der Zeremonie. Foto: imago images / i Images

Traditionell legen auch die königlichen Bräute ihren Brautstrauß nach der Hochzeit auf dem Grab in Westminster Abbey ab.

Queen Elizabeth II. erstmals mit Maske in der Öffentlichkeit

Queen Elizabeth II. zeigte sich bei dem Termin erstmals mit einer Mund-Nasen-Bedeckung. Als sie im Oktober bei einem Besuch in Südengland keine Schutzmaske trug, wurde sie heftig kritisiert. Der Palast ließ damals verlauten, die Abstandsregelungen seien eingehalten worden.

Andere Royals wie Kate Middleton und Prinz William sowie Herzogin Camilla werden immer wieder mit Maske gesehen. Nun hat sich auch Queen Elizabeth II. eingereiht.

Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Am Sonntag war Queen Elizabeth II. zum „Remembrance Day“ dann erneut in London, wurde dort gemeinsam mit anderen Royals gesichtet. Hier mehr dazu>>>