Queen Elizabeth II.: Emotionale Worte – zehn Tage vor ihrer Entscheidung bekamen Meghan und Harry Post

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Es war ein Schock mit Ansage: In der vergangenen Woche erklärten Prinz Harry und Meghan Markle ihren endgültigen Rücktritt aus dem britischen Königshaus. Ein schwerer Schritt für das Paar, das fortan alle Titel verlor – aber auch für Queen Elizabeth II., die zu Prinz Harry immer ein sehr enges Verhältnis pflegte.

Queen Elizabeth II. schrieb Meghan und Harry eine Mail. Foto: IMAGO / i Images

Eines, das die Königin nur wenige Tage vor der Entscheidung von Meghan Markle und Prinz Harry noch zu kitten versuchte. So berichtet der „Daily Star“, dass Queen Elizabeth II. dem Paar nur zehn Tage vor der Entscheidung eine emotionale E-Mail schrieb.

Queen Elizabeth II.: Geheim-Mail an Meghan und Harry

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: IMAGO / i Images

In der Nachricht soll gestanden haben, so das Blatt, dass die Königin es nur für möglich halte, weiter als Royal zu arbeiten, wenn sie mit vollem Engagement dabei wären.

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Sie deutete also bereits an, dass das Paar ihre Titel verlieren würde, sollten sie sich für den weitreichenden Schritt entscheiden. „Es gibt kein königliches halb rein, halb raus“, so ein Experte zum „Daily Star“.

Queen Elizabeth II. wusste nichts vom Oprah-Interview

Die Queen soll die Mail geschrieben haben, als ihr noch nicht bewusst war, dass Meghan Markle und Prinz Harry ein großes Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey planen. Ein Zusammenhang mit dem TV-Event habe also nicht bestanden.

Das wiederum steht derzeit ein wenig in der Schwebe. So wurde es vor der Entscheidung der Königin aufgezeichnet. Steht nun DIESER Schritt kurz bevor?