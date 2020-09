Queen Elizabeth II. außer sich – weil ihre Bediensteten sich weigern, DAS zu tun

Aktualisiert: am 30.09.2020 um 06:40

Das ist Queen Elizabeth II. in den ganzen Jahren ihrer Amtszeit sicher noch nicht passiert. Ihre Angestellten weigern sich nun, einer ihrer Forderungen nachzugehen. Die Folge: Krisenstimmung Im Buckingham Palast.

Queen Elizabeth II. soll der deswegen der Kragen platzen, da die Bediensteten ihre Weihnachtspläne durchkreuzen. Doch ihre Bitte hat es auch ganz schön in sich.

Personal streikt, weil Queen Elizabeth II. DAS von ihren Angestellten verlangt

Queen Elizabeth II. möchte zumindest das Weihnachtsfest mit ihrer Familie so verbringen, als wäre die Welt noch in Ordnung. Doch was sie nicht zu bedenken scheint, ist, dass ihre Angestellten dafür ein großes Opfer bringen sollen.

Damit die Königin wie gewohnt auf ihrem Sandringham-Anwesen die Weihnachtszeit zelebrieren kann, soll ihr Personal vier Wochen lang für Elizabeth bereitstehen. Das bedeute laut „The Sun“, dass die Bediensteten Weihnachten ohne ihre Liebsten verbringen müssten. Ganz schön hart.

Die Norwich-Tore zum Sandringham Palast, dem Landsitz der britischen Königin. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Weihnachten in Sandringham? Die Queen muss umdisponieren

Da die Angestellten der Königin es nicht einsehen, sich vier Wochen lang von ihren Familien zu isolieren, müsse Queen Elizabeth II. nun zum ersten Mal nach 33 Jahren ihre Winterpause im Windsor Castle verbringen.

Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace in London nach ihrer Weihnachtsansprache. Foto: picture alliance/dpa

Ein No-Go für die Monarchin, der Insidern zufolge längst der Kragen geplatzt ist. Denn ohne ihre Bediensteten scheint Elizabeth das Weihnachtsfest nicht in Sandringham feiern zu können. „Das Personal sagte: 'Genug ist genug.' Es ist absolut unerhört. Alle wollen loyal bleiben, aber sie fühlen sich zu sehr unter Druck gesetzt“, habe ein Insider ausgeplaudert.

Queen Elizabeth II. ist jetzt schon im Weihnachtsstress

Für die Queen zu arbeiten hat offenbar auch seine Schattenseiten. Rund 20 Personen sollen sich weigern, der Forderung nachzugehen. Derzeit sei man im Gespräch miteinander, um eine geeignete Lösung für alle Beteiligten zu finden, doch da das Weihnachtsfest noch in weiter Ferne liege, sei es schwierig zu planen.

So egoistisch hätten viele Royals-Fans die Königin England vermutlich nicht eingeschätzt. Doch was sich Elizabeth II. in den Kopf gesetzt hat, soll umgesetzt werden. Ohne ihr Personal ist die 94-Jährige aber augenscheinlich aufgeschmissen und müsse sich mit einem Fest im Windsor Castle zufriedengeben.

Mal sehen, ob ihre Angestellten letztendlich doch noch nachgeben und die Forderung der Monarchin befolgen...