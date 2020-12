Queen Elizabeth II. wird zur Barbie – DIESE Bilder lassen Fans ausrasten

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. hat wirklich eine beeindruckende Lebensgeschichte. Nicht ohne Grund wurde die Netflix-Produktion „The Crown“, die sich um das Leben der Königin dreht, zum weltweiten Hit.

Und auch den jungen Royals-Fans soll nun ein Stückchen dieser einzigartigen Geschichte nähergebracht werden. Der Entwurf für eine Queen Elizabeth II.-Barbie steht bereits.

Queen Elizabeth II. wird zur Barbie-Puppe

„Zwei Stilikonen von gegensätzlichen Seiten des Atlantiks traten in den 1950ern in die Öffentlichkeit und beeinflussen seitdem bis heute die Modewelt“, heißt es beim britischen Spielzeug-Fachmagazin „Toy Zone“. Gemeint sind damit niemand Geringeres als Queen Elizabeth II. und Spielzeug-Legende Barbie.

Die Blondine, die sich für gewöhnlich in Pink zeigt, gilt bis heute als eine der beliebtesten Puppen. Und auch die 94-jährige Königin ist noch immer der ganze Stolz der Briten. Deshalb haben sich leidenschaftliche Fans wohl überlegt, eine Barbie-Version der Queen zu erstellen.

---------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

---------------------------------

Queen Elizabeth II. als Spielzeugpuppe? Fans sind begeistert

Barbie ist schließlich schon lange nicht mehr nur die hübsche Frau, die in einer Traumvilla lebt und sich für Mode und Make-up interessiert. Nein, inzwischen hat die US-amerikanische Puppe schon so ziemlich jeden Job ausgeübt, den man sich vorstellen kann: Tierärztin, Pilotin, Astronautin, Polizistin, Feuerwehrfrau. Es gibt nichts, was Barbie nicht schon erlebt hätte – bis jetzt!

Denn schon bald könnte es eine riesige Neuheit in der Spielzeugwelt geben. Die Vorlage für eine Queen Elizabeth II.-Barbie lässt die Royals-Fans regelrecht ausrasten:

„Ich brauche das soo sehr!!“

„Ich liebe es!“

„Wenn die irgendwann echt ist, würde ich sie sofort kaufen!“

Queen Elizabeth II. soll ihre eigene Barbiepuppe bekommen – zumindest wenn es nach den Fans geht. Foto: imago images

---------------------------------

---------------------------------

Die Entwickler der Designs haben auf jedes Detail geachtet und die legendären Looks der Queen rekonstruiert: von dem Kleid, das Elizabeth 1953 zu ihrer Krönung trug, bis zum knallbunten Glitzerkleid, in dem die Monarchin 1999 bei der „Royal Variety Performance“ alle Blicke auf sich zog.

Wann und ob überhaupt die „Lizzie“-Barbie in den Verkauf geht, ist fraglich. Am Ende handelt es sich hierbei wohl leider nur um einen kreativen Wunsch der Fans.

Wie stark die Fangemeinde der Royals sein kann, beweisen auch die „The Crown“-Quoten. Warum das ein Triumph für Lady Diana ist, liest du hier.