Queen Elizabeth II: Wegen Coronavirus! Die Monarchin muss jetzt ...

London. Europa steht Kopf. Nicht nur in Deutschland geht es wegen des Coronavirus drunter und drüber. Auch das Vereinigte Königreich hat zahlreiche Infizierte. Und selbst vor Queen Elizabeth II. macht das Virus keinen Halt.

Denn auch die britische Monarchin greift nun zu Maßnahmen. Wie der Buckingham Palast am Freitag mitteilte, wird Queen Elizabeth II. ihre Termine in der kommenden Woche nicht wahrnehmen.

Queen Elizabeth II. sagt Termine ab

Große Sorgen muss man sich um die Königin nicht machen. Laut Mitteilung handle es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die 93-Jährige sollte die Grafschaft Cheshire im Norden Englands am 19. März besuchen. Eine Woche später wollte die Queen einen Termin in Camden, einem Stadtteil in Nord-London, wahrnehmen.

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Queen Elizabeth aber auf die beidenTermine verzichten. Ein Sprecher erklärte, der Kalender der Queen werde angepasst. „Audienzen finden aber wie gewöhnlich statt.“ Bei anderen Veranstaltungen müsse abgewogen werden.

Prinz Charles und Herzogin Camilla canceln Auslandsreise

Es ist nicht die erste Absage der königlichen Familie. Auch der älteste Sohn der Queen und Thronfolger, Prinz Charles, cancelte eine Reise. Das teilte Clarence House am Freitag mit. Der Prinz wäre nach Bosnien und Herzegowina gereist. Im Anschluss an den Aufenthalt sollte er gemeinsam mit Ehefrau Camilla auf Zypern und nach Jordanien fliegen, um dort unter anderem von König Abdullah und Königin Rania empfangen zu werden. Hier alle Infos>>>

Auch Prinz Charles und Ehefrau Camilla sind vom Corona-Virus betroffen. Foto: dpa

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Im Vereinigten Königreich sind bislang zehn Menschen am Coronavirus gestorben. Vor allem ältere Menschen und Vorerkrankte sind gefährdet. Doch ein Arzt warnt nun: „Der Kreis erweitert sich.“ Mehr dazu liest du hier. (cs)