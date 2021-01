Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. stellt Rekord auf – DIESES Sammlerstück will deshalb jetzt jeder haben

In drei Monaten feiert Queen Elizabeth II. ihren 95. Geburtstag. Ein stolzes Alter für eine amtierende Königin.

Doch schon jetzt darf sich Queen Elizabeth II. über ein Geburtstagsgeschenk freuen. Und das will aktuell wirklich jeder Fan haben!

Queen Elizabeth II. erhält Sondermünze zum 95. Geburtstag

Am 21. April wird Queen Elizabeth II. 95 Jahre alt und gilt damit als ältestes Staatsoberhaupt überhaupt. Zudem regiert die Londonerin seit unglaublichen 68 Jahren das Vereinigte Königreich Großbritanniens und Nordirlands sowie die 15 Commonwealth Realms.

Damit dieser Rekord der Königin gebührend gefeiert werden kann, hat sich die Münzprägeanstalt „The Royal Mint“ überlegt, ihr eine Sondermünze zu widmen.

Queen Elizabeth II.: Diese Münze wollen jetzt alle haben

Seit dem 4. Januar sind die Gedenkmünzen schon im Umlauf. Und vor allem Royals-Fans und Sammler reißen sich derzeit um eine der 5-Pfund-Münzen. Diese zeigt Queen Elizabeth II. im Profil – selbstverständlich mit ihrer Krone.

Auf der anderen Seite ist ihr Monogramm „E II R“ vor Blumen zu sehen. Während der erste Buchstabe und die römische Zwei den Namen der Monarchin abkürzen, steht das „R“ für das lateinische Wort „Regina (dt.: Königin)“.

Am Rand sind die Jahreszahlen 1926 (das Geburtsjahr der Königin) und 2021 zu lesen. Daneben prangt der Schriftzug „My heart and my devotion (dt.: Mein Herz und meine Hingabe)“. Dabei handelt es sich um ein Zitat aus ihrer Weihnachtsansprache im Jahr 1957.

Und auch die Blumen auf der Münze haben eine besondere Bedeutung. Münz-Designer Timothy Noad erklärt, „dass dies eine Hommage der vier Nationen des Vereinigten Königreichs (England, Wales, Schottland und Nordirland, Anm.d.Red.) sein könnte“.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter

Über dieses außergewöhnliche Geschenk wird sich Queen Elizabeth II. mit Sicherheit sehr freuen. Wer kann schon behaupten, dass für ihn anlässlich des Geburtstages eine eigene Münze angefertigt wurde?

