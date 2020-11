Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II in der Covid-Krise: Jetzt muss sie DIESE schwere Entscheidung treffen

Dieses Weihnachten wird kein einfaches für Queen Elizabeth II. Normalerweise ist es die Königin gewohnt, ihre Verwandtschaft um sich zu scharen. Man isst zusammen, am Boxing Day gehen die Herren zur Jagd.

Doch in diesem Jahr durchkreuzt das Coronavirus die Weihnachtspläne von Queen Elizabeth II. und ihren Verwandten. So sehen die Corona-Regularien in England lediglich vor, dass drei Haushalte eine sogenannte „Weihnachts-Blase“ bilden. Nur Mitglieder dieser Haushalte dürfen zusammen feiern.

Queen Elizabeth II.: Mit wem wird die Königin feiern?

Eine Herausforderung für Queen Elizabeth II. So veranstaltete die Königin stets im Dezember eine große Weihnachtsfeier für die erweiterte Familie, um dann über die Weihnachtstage nach Sandringham zu reisen, um dort mit der engsten Familie Weihnachten zu zelebrieren.

Doch das geht dieses Jahr nicht. So gehen Experten davon aus, dass Queen Elizabeth II. über Weihnachten mit Prinz Philip in Windsor bleiben wird. Doch mit wem wird Queen Elizabeth II noch feiern?

Queen Elizabeth II. Zwei Haushalte dürfen kommen

Werden Prinz William und Kate die Queen an Weihnachten besuchen? Foto: imago images / Paul Marriott

Die „Dailymail“ schreibt, dass sie ziemlich sicher mit Prinz Charles und Camilla Weihnachten verbringen wird. Ebenfalls möglich, aber weniger realistisch scheint es, dass auch Kate Middleton und Prinz William zur Queen nach Sandringham reisen. Da nämlich Prinz George und Prinzessin Charlotte wohl Kontakt zu anderen Kindern hatten, spekuliert das Blatt, dass William seine Großeltern diesem Risiko nicht aussetzen wolle.

Eine weitere Option wäre, dass sie Prinz Andrew einlädt. So soll die Königin trotz des Sexskandals noch immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Sohn haben.

Recht unrealistisch ist es dagegen, dass Prinz Harry und Meghan Markle auf die Insel reisen, um mit Queen Elizabeth II. zu feiern. Schließlich hatten die beiden schon eine Weihnachtsparty in Kalifornien geplant.