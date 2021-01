Queen Elizabeth II.: Corona-Entscheidung gefallen – jetzt muss sie DARAUF verzichten

Traurige Nachrichten von Queen Elizabeth II. Dass das Jahr 2021 nicht viel einfacher werden würde als das Jahr 2020, hatte sich schon zum Ende des vergangenen Jahres angekündigt.

Die Corona-Zahlen stiegen auf ein Rekordhoch, eine neue Mutation des gefährlichen Virus machte sich in Großbritannien breit. Trotz der nun begonnenen Impfungen ist eine schnelle Verbesserung der Lage nicht in Sicht. Dem muss nun auch Queen Elizabeth II. Rechnung tragen.

Queen Elizabeth II.: Traurige Entscheidung verkündet

So verkündete ein Sprecher der Königin am Dienstag, dass die Königin ihre traditionellen Gartenpartys für das komplette Jahr hat streichen lassen.

Ein Sprecher des Buckingham Palastes sagte gegenüber der „Sun“: „Es wurde die Entscheidung getroffen, dass im Jahr 2021 keine Gartenpartys stattfinden werden.“

Großbritannien seit Montag wieder im Lockdown – Queen Elizabeth II. zieht Konsequenzen

In Großbritannien wurde am Montag erneut der Lockdown ausgerufen. Dieser soll zunächst bis Mitte Februar andauern. Die Briten dürfen demnach nur in Ausnahmefällen ihr Haus verlassen. Dazu zählen unter anderem der Einkauf von Lebensmitteln oder sportliche Betätigung. Auch Schulen und Universitäten werden bis dato geschlossen. Restaurants, Pubs und ein Großteil der Geschäfte waren in den meisten Gegenden eh schon geschlossen.--------------

Zu den Gartenpartys der Queen kamen in den vergangenen Jahren stets mehrere Tausend Menschen. Sie gehören zu DEN gesellschaftlichen Highlights der Royals und dienen Queen Elizabeth II. und Prinz Philip dazu, den öffentlich Bediensteten ihre Aufmerksamkeit zu beweisen.