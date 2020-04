Queen Elizabeth II.: Offiziell! Jetzt kommt raus, dass sie und Prinz Philip ...

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Was für überraschende Nachrichten aus England. Queen Elizabeth II. und Prinz Philip leben wieder unter einem Dach!

Das war bis vor Kurzem nicht so. Der Herzog von Edinburgh hatte sich vor circa zwei Jahren auf sein Anwesen in der Grafschaft Norfolk zurückgezogen.

Jetzt wohnen die Queen und ihr Prinz aber plötzlich wieder zusammen in einer Residenz. Allerdings ist die neue Wohnsituation nicht ganz freiwillig zustande gekommen.

Queen Elizabeth II. und Philip – die beiden sind seit 1947 verheiratet – bleibt derzeit nichts anderes übrig.

Der Grund für die plötzlichen Umzugsmaßnahmen ist das Coronavirus. Erst vergangene Woche eilte die Schocknachricht in den Buckingham Palast, dass Queen Elizabeths Sohn, Prinz Charles, mit dem gefürchteten Virus infiziert sei. Am Palast reagierte man nach dieser Meldung umgehend.

Die Queen und der Herzog von Edinburgh am Schloss Windsor. Foto: imago images / i Images

Und so kam es, dass Queen Elizabeth II. und Prinz Philip laut dem britischen Express derzeit gemeinsam auf Schloss Windsor verweilen, jenem Anwesen des Königshauses, das sich in der Stadt Windsor in der Grafschaft Berkshire befindet – rund 35 Kilometer vom Buckingham Palast entfernt.

-----------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

-----------

Davor lebte Prinz Philip seit seinem Rückzug in den Ruhestand im Jahr 2017 auf dem Anwesen Wood Farm in Sandringham Estate in der Grafschaft Norfolk – ohne seine Gemahlin.

Nun bleibt das royale Ehepaar so lange im Schloss Windsor, bis sich die Coronavirus-Lage etwas gelegt hat. Grund zur Sorge um Queen Elizabeth II. gibt es derzeit aber nicht.

Englands Premierminister mit dem Coronavirus infiziert

Nachdem am Freitag auch noch vermeldet wurde, dass Englands Premierminister Boris Johnson ebenfalls am Coronavirus erkrankt sei, beruhigte der Buckingham Palast das Volk und erklärte, der Königin gehe es entsprechend gut.

„Die Queen hat den Premierminister zuletzt am 11. März gesehen und folgt nun den Anweisungen in Bezug auf ihre Gesundheit“, erklärte ein Sprecher laut dem Express.

Windsor Castle. Foto: imago images

Die nun gemeinsame Zeit in Selbstquarantäne auf Schloss Windsor werden Queen Elizabeth II. und Prinz Philip also sicher gut überstehen, vor allem da die beiden theoretisch immer noch genügend Ausgang haben. Schließlich ist Schloss Windsor das größte durchgängig bewohnte Schloss der Welt.