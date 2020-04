Queen Elizabeth II: Traurige Wahrheit – DESHALB müssen Prinz Philip und sie ...

Großbritannien. Seit rund 73 Jahren sind Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) verheiratet. Doch bis vor einem Monat wohnten die beiden nicht einmal im selben Gebäude.

Als Prinz Philip im Jahr 2017 in den Ruhestand ging, zog er auf einen Landsitz in der Grafschaft Norfolk. Doch aufgrund des Coronavirus befinden sich er und Queen Elizabeth II. seit Mitte März auf Windsor Castle, wo sie auch die Osterfeiertage gemeinsam verbrachten. Eine zeitnahe Änderung dieser ungewohnten Wohnsituation scheint nicht in Sicht, wie der britische „Express“ berichtet.

Queen Elizabeth II: Wann dürfen Philip und sie Schloss Windsor wieder verlassen?

Die Queen und ihr Gatte befinden sich in Windsor in Corona-Quarantäne. Aufgrund ihres hohen Alters gehört das Ehepaar zur Risikogruppe. Die Ausmaße des Coronavirus in Großbritannien sind erschreckend: Rund 90.000 Menschen seien mit COVID-19 infiziert, darunter auch der Sohn der Queen, Prinz Charles, und Premierminister Boris Johnson. Von mehr als 11.000 Todesfällen ist die Rede.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip wohnten rund drei Jahre lang nicht mehr zusammen. Foto: Lyndon Mechielsen/NEWS LIMITED POOL/AAP images/dpa

„Als vernünftige Vorsichtsmaßnahme und aus praktischen Gründen im Rahmen der aktuellen Umstände wird es einige Änderungen im Terminplan der Queen geben“, hieß es in einer Stellungnahme des Buckingham Palace, als Queen Elizabeth II. am 19. März nach Windsor umzog.

-----------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das royale Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

-----------

Die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen sehen vor, dass Queen Elizabeth II. mit Philip zunächst auf Windsor Castle bleiben. Eine Rückreise nach London, wo die Queen die meiste Zeit des Jahres verbringt, ist im Moment nicht erlaubt.

Ungewöhnliche Osterfeiertage im Königshaus

Große Veranstaltungen, an denen die Queen oder andere Mitglieder des Königshauses teilnehmen sollten, wurden verschoben oder abgesagt, so der britische „Express“. Normalerweise hätte die royale Familie am Ostersonntag den Gottesdienst in der St. George's Chapel besucht – jedoch nicht in diesem Jahr.

-----------

Weitere News von Queen Elizabeth II. und den Royals:

-----------.

„Dieses Jahr wird Ostern für viele von uns schwierig sein“, hatte Queen Elizabeth angekündigt. „Aber durch Abstandhalten beschützen wir andere“. Dabei betonte sie allerdings auch, das Ostern nicht abgesagt, sondern wichtiger sei denn je. „Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht besiegen wird“, so die Queen. „So düster der Tod auch sein kann, vor allem für die unter Trauer leidenden – Licht und Leben sind größer.“ (at)