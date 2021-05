Queen Elizabeth II. hält erste Rede nach Prinz Philips Tod: DIESE wichtige Rolle übernahm Charles

Am 11. Mai waren mal wieder alle Augen auf Queen Elizabeth II. gerichtet. Um die „Queen's Speech“ vorzutragen, machte sich die Königin zum ersten Mal nach dem Tod ihres Mannes Prinz Philip auf den Weg zum britischen Parlament.

Ganz allein war Queen Elizabeth II. jedoch nicht. Ihr Sohn Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla unterstützten sie bei diesem wichtigen Termin.

Queen Elizabeth II. hält „Queen's Speech“ – zum ersten Mal nach Tod von Prinz Philip

Es war ihre erste Rede nach Prinz Philips Tod. Queen Elizabeth II. fuhr am Dienstagmittag zum Parlament, um dort im Oberhaus die Regierungserklärung vorzulesen und somit das Parlament zu eröffnen. Anders als gewohnt wählte die Monarchin dieses Mal nicht die Kutsche, sondern einen schwarzen Range Rover, um sich vom Buckingham Palast auf den Weg zu machen.

Queen Elizabeth II. hielt am Dienstag die erste Rede nach dem Tod ihres Mannes. Prinz Charles war dabei eine besondere Stütze für die Monarchin. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Aaron Chown, picture alliance/dpa/Pool Getty | Leon Neal

Für die 95-Jährige war es bereits die 66. „Queen's Speech“. An für sich also kein allzu aufregendes Event. Doch der Tod von Prinz Philip ist noch immer gegenwärtig. Zum ersten Mal musste die Königin ohne ihre Stütze im Hintergrund in die Öffentlichkeit treten. Ihren verstorbenen Ehemann bezeichnete die Queen stets als „meine Stärke und meinen Halt“.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Queen Elizabeth II.: Rührende Szene im Parlament – Prinz Charles hielt die Hand seiner Mutter

Es muss sich also äußerst seltsam für die Queen angefühlt haben, diesen wichtigen Termin ohne ihre bessere Hälfte zu bestreiten. Doch zum Glück war ihr Sohn Prinz Charles an ihrer Seite. Er nahm daher erneut die wichtige Rolle ein und begleitete seine Mutter zum Thron. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass der Thronfolger bei der „Queen's Speech“ anwesend war, doch vor allem an diesem Tag wird es der 95-Jährigen viel bedeutet haben, dass ihr Sohn an ihrer Seite stand.

Queen Elizabeth II. wird von ihrem Sohn Prinz Charles aus dem Saal geführt. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/AP POOL | Matt Dunham

Nachdem Queen Elizabeth II. die Regierungserklärung vorgelesen hat, legte sie das Blatt Papier zur Seite und erhob sich. Sofort eilte ihr Prinz Charles zur Hilfe, nahm sie an der Hand und führte sie die Treppenstufen hinunter und anschließend aus dem Saal. Eine rührende Geste, die zeigt, wie sehr die Queen in schweren Zeiten auf ihren Sohn bauen kann.

