Queen Elizabeth II.: Bitter für die Königin – mit DIESER privaten Enttäuschung muss sie jetzt leben

Bittere Zeiten für Queen Elizabeth II. Die Königin von England wollte eigentlich wie jedes Jahr Weihnachten zusammen mit der ganzen Royals-Familie auf ihrem Anwesen Sandringham verbringen. Doch daraus wird aufgrund der Corona-Pandemie nichts.

Ihre Notlösung: ein kleines weihnachtliches Beisammensein zumindest mit ihrem Sohn Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Doch auch das fällt jetzt ins Wasser.

Queen Elizabeth II.: Bittere Nachricht für die Königin

Denn die Stadt Windsor, der aktuelle Rückzugsort von Queen Elizabeth II. während des Corona-Lockdowns, wurde in Tier 4 – die höchste Corona-Warnstufe – geschoben. Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall werden das Royals-Oberhaupt und ihren Mann Prinz Philip laut Express deshalb nicht auf Schloss Windsor über die Weihnachtsfeiertage besuchen, sondern auf dem Landsitz in Highgrove in Gloucestershire verweilen.

Queen Elizabeth II.: Auch für die Königin läuft dieses Jahr nicht alles nach Plan. (Symbolbild) Foto: imago images / i Images

Die Stadt befindet sich derzeit in Tier 2 – der zweitniedrigsten Corona-Stufe. Ein Sprecher des Clarence House bestätigte gegenüber dem Telegraph: „Offensichtlich werden sie sich an alle Richtlinien halten.“

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elisabeth II. heißt eigentlich Elizabeth Alexandra Mary

Sie wurde am 21. April 1926 in Mayfair, London geboren

Ihre Eltern sind Georg VI. und Queen Elizabeth The Queen Mother

Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 15 weiteren souveränen Staaten

Zudem ist sie das weltliche Oberhaupt der Staatskirche Englands

Ihr Mann ist der 98-Jährige gebürtige Grieche Prinz Philip

Ihr direkter Thronfolger ist ihr Sohn Prinz Charles

Darauf folgt ihr Enkel: Prinz William, der mit seiner Jugendliebe Kate Middleton verheiratet ist

Auch Queen Elizabeth‘ jüngster Sohn Prinz Edward hatte vor den verschärften Maßnahmen ursprünglich vor, seine Mutter zusammen mit seiner Frau Sophie zu besuchen.

Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip. Foto: dpa

Kate Middleton und Prinz William sind derweil mit ihren drei Kindern in ihrem Haus in Norfolk. Das Royals-Paar konnte noch aus London abreisen, bevor Reiseverbote in manchen Gegenden von London verhängt wurden.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip müssen in diesem Jahr an Weihnachten also ausnahmsweise ganz ohne ihre große Familie auskommen. Damit sind sie allerdings an Weihnachten in diesem Jahr sicher nicht allein.