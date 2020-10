Queen Elizabeth II. und ihr Ehering: Sein Geheimnis kennen nur drei Menschen

Kaum eine Institution ist so geheimnisumwittert wie die britische Monarchie. Da geht es um uralte Mythen wie die „Prinzen aus dem Turm“, aber auch um edle Schmuckstücke, wie den Ehering von Queen Elizabeth II.

Wie nun in einem Buch über Prinz Philip, den Mann von Queen Elizabeth II., herauskommt, trägt dieser nämlich ebenfalls ein Geheimnis. Und das soll sogar der Grund dafür sein, warum die Königin ihren Ehering nie abnehme.

Queen Elizabeth II.: Nur drei Menschen kennen das Geheimnis ihres Eherings

So schreibt Ingrid Seward in ihrem am ersten Oktober erschienenen Werk „Prince Philip Revealed: A Man of His Century“, dass der Ehering von Queen Elizabeth II. eine Inschrift enthalte, die nur drei Menschen auf der Welt kennen würden.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

So zitiert das Portal „Geo.tv“ die Autorin wie folgt: „Sie nimmt ihn (den Ehering) niemals ab, denn in seinem Inneren ist eine Inschrift. Niemand weiß, was dort steht, mit Ausnahme des Goldschmiedes, der Königin und ihrem Ehemann.“

Die Ringe der royalen Bräute kommen aus Wales

Nur drei Menschen kennen das Geheimnis des Eheringes von Queen Elizabeth II. Foto: imago images

Doch noch weitere Details über Queen Elizabeths Ehering kommen nun ans Licht. Demnach bestehe er aus walisischem Gold und wurde auch in Wales hergestellt.

Bereits Queen Mum habe einen Ehering aus walisischem Gold getragen. Seward: „Die jüngsten königlichen Bräute Prinzessin Eugenie und Meghan Markle folgten beide der fast 100-jährigen Tradition, ebenso wie Kate Middleton, als sie 2011 Prinz William heiratete.“