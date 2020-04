Queen Elizabeth II.: Geheime Zeichen – wenn die Königin DAS tut, muss ihr Bodyguard SOFORT handeln

Wetten, du wusstest das noch nicht über Queen Elizabeth II. ?

Die Königin von England benutzt ihre Handtasche und ihren Hochzeitsring, um geheime Zeichen an ihre Bodyguards zu senden. Einmal über die Tasche wischen heißt zum Beispiel, dass Queen Elizabeth II. mit einem Gespräch fertig ist. Wenn sie ihre Handtasche jedoch auf einen Tisch stellt, bedeutet das, dass sie ein Event verlassen möchte.

Queen Elizabeth II.: Das hat es mit ihrem Ring auf sich

Hat die Queen gerade mal nicht ihre Tasche parat, benutzt sie ihren Ring, um Signale an ihre Mitarbeiter zu senden. Sie dreht ihn heimlich an ihrem Finger, wenn sie ein Gespräch beenden möchte. Bewegt sie ihren Hochzeitsring jedoch sehr schnell hin und her, ist das ein Zeichen dafür, dass die Königin das Gespräch besonders schnell beenden möchte. In solchen Fällen muss ihre Security dann handeln und die Queen aus dem Gespräch holen.

Nicht nur die Queen nutzt diese Strategie

Doch nicht nur die Königin hat das ein oder andere Ass im Ärmel. Auch im Schloss Windsor wimmelt nur so von Geheimzeichen. So soll es in dem Anwesen versteckte Buzzer geben, welche die Queen betätigt, wenn sie möchte, dass ihre Mitarbeiter ungebetene Gesprächsteilnehmer aus dem Schloss eskortieren sollen.

Die Queen sendet mit ihrer Handtasche und ihrem Ring geheime Signale an ihre Bodyguards. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Das ist Queen Elizabeth II:

geboren am 21. April 1926 in London

ihr vollständiger Name lautet Elizabeth Alexandra Mary

seit 1947 ist sie mit Prinz Philip verheiratet

die beiden haben vier Kinder: Charles, Anne, Andrew und Edward

1952 bestieg sie den Thron

sie ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt

Auch andere Mitglieder des Königshauses haben solche Strategien auf Lager. Laut Mirror soll Prinz Philip mit seiner Hand schwenken, wenn er sich in einem zu langen Gespräch verfangen hat.

Die Herzogin von Camebridge benutzt, ähnlich wie die Queen, eine Clutch, um geheime Zeichen an ihre Bodyguards zu senden. Sie soll sie auch benutzen, um Handschlägen aus dem Weg zu gehen. Vor allem in der Corona-Krise bestimmt nicht die schlechteste Idee...(kf)