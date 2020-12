Queen Elizabeth II.: Jetzt kommt raus – sie nahm Prinz Harry DAS

Der Megxit war der erste große Aufreger eines Jahres, das noch viele Geschichten schreiben sollte. Am 8. Januar gaben Meghan Markle und Prinz Harry auf Instagram bekannt, dass sie als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten wollen. Ein herber Schlag auch für Queen Elizabeth II. Schließlich soll sie von der Entscheidung ihres Enkels auch nur aus der Presse erfahren haben.

Doch nun kommen weitere Dinge aus dem Innersten des Palastes ans Licht. So soll Queen Elizabeth II. ihrem Enkel Prinz Harry einen großen Wunsch ausgeschlagen haben. Das zumindest berichtet der ehemalige Butler Paul Burrell.

Queen Elizabeth II.: DAS verwehrte sie ihrem Enkel Prinz Harry

So sagt Paul Burrell, dass Prinz Harry sich Folgendes von seiner Oma hat anhören müssen. Er könne nicht mit „einem Fuß drinnen und einem Fuß draußen“ stehen. Sprich: Entweder ganz oder gar nicht. Eine richtige Entscheidung von Queen Elizabeth II., so Burrell. Und weiter: „Sie hat alles versucht, was sie konnte, um Harry in der Familie zu behalten, weil er ein wichtiger Teil davon war und das Land ihn liebt.“

Prinz Harry und Queen Elizabeth II. Foto: imago images / i Images

Doch Harry konnte sich anscheinend nicht entscheiden. So habe Harry seine Oma gebeten, ob er seine Uniformen und den Kontakt zur Army behalten könne. Und erhielt eine klare Absage von Queen Elizabeth II., wie der britische „Express“ berichtet. Auf die Frage soll die Queen wie gerade schon beschrieben geantwortet haben.

Burrell: „Sie sagte, du kannst nicht einen Fuß drinnen und einen Fuß draußen haben.“

