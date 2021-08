Queen Elizabeth II.: Insider lüftet Geheimnis – DAS wird der Königin weh tun

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

In der jüngsten Vergangenheit musste Queen Elizabeth II. bereits einige private Rückschläge verkraften. Doch was jetzt ans Licht kommt, dürfte der Monarchin ebenfalls ziemlich wehtun.

Was für ein turbulentes Jahr für Queen Elizabeth II.: Erst das skandalöse Interview, welches ihr Enkel Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle Talk-Masterin Oprah Winfrey gaben und dann auch noch der Tod ihrer großen Liebe Prinz Philip. Keine leichte Zeit also für die 95-Jährige.

Queen Elizabeth II. musste in der jüngsten Vergangenheit einige Schicksalschläge hinnehmen. Foto: IMAGO / i Images

Queen Elizabeth II.: DAS dürfte ihr wehtun

Doch es kommt noch dicker: Laut der „Daily Mail“ soll ein Insider jetzt ein Geheimnis gelüftet haben, welches Queen Elizabeth II. ebenfalls ziemlich wehtun dürfte. Ein königlicher Experte behauptet, dass Prinz Harry und Meghan Markle eine „geheime“ Taufe für Tochter Lilibet in den USA planen.

In der Vergangenheit gab es Berichte, die behaupteten, dass Lilibet in Windsor vor der Queen getauft werden könnte. Der königliche Experte Richard Fitzwilliam sagte jedoch, das Paar werde mit Lilibet „die Dinge auf seine eigene Weise tun“ und fügt hinzu: „Es scheint sicher, dass ihre Taufe in Meghans Heimatstaat und mit der Geheimhaltung, aber ohne die Kontroverse, die Archies Taufe umgab, stattfinden wird.“

-----------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

------------------

Queen Elizabeth II.: Lilibet soll wohl in den USA getauft werden

Weitere Insider behaupten: „Harry hat mehreren Leuten erzählt, dass sie Lili in Windsor taufen lassen wollen, genau wie ihren Bruder. Sie warten gerne, bis die Umstände es zulassen.“ Die königliche Biografin Angela Levin ist jedoch der Meinung, Prinz Harry bringe die Königin in eine „schwierige Lage“, indem er erwartete, dass sie an der Taufe seiner Tochter teilnimmt.

---------------

-------------------

Laut der „Daily Mail“ habe Queen Elizabeth II. in den letzten Jahren Taufen anderer königlicher Kinder verpasst. Solche Veranstaltungen seien „der Krone nicht nahe genug.“ Trotzdem dürfte es für die Queen ziemlich schmerzhaft sein mit anzusehen, wie Prinz Harry und Herzogin Meghan weiterhin ihr eigenes Ding durchziehen.

Auch Kate Middleton gehört zu den britischen Royals. Jetzt kommt etwas ans Licht, was eigentlich noch geheim bleiben sollte. Erfahre hier, um was es geht. (cf)