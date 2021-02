Queen Elizabeth II.: Prinz Harry enthüllt ihr Weihnachtsgeschenk für Archie – es ist überhaupt nicht für Kinder geeignet

Es ist vielleicht das intimste, aber auch lustigste Interview, das Prinz Harry jemals gegeben hat. Im Gespräch mit dem britischen Komiker James Corden ließ der abtrünnige Prinz kein Thema aus. Und plötzlich ging es sogar um seine Großmutter Queen Elizabeth II.

Was war passiert? James Corden hatte Prinz Harry in seiner „Late late Show“ zum Interview geladen. Der Mann, der sonst Weltstars wie Justin Bieber oder George Clooney im Range Rover durch Los Angeles kutschiert, hatte für Prinz Harry direkt einen Sightseeing-Bus gechartert. Und so viel sei gesagt, es wurde turbulent. Vor allem, als plötzlich Queen Elizabeth II. ins Spiel kam.

Queen Elizabeth II.: DAS schickte sie Archie zu Weihnachten

Was schenkte Queen Elizabeth II. ihrem Urenkel? Foto: IMAGO / i Images

So verriet Prinz Harry in dem Interview, dass bei Youtube zu sehen ist, das Weihnachtsgeschenk, was sein kleiner Sohn Archie von der Urgroßmutter bekommen habe. „Es war spannend. Meine Großmutter fragte uns, was Archie sich zu Weihnachten wünsche. Meghan sagte daraufhin ein Waffeleisen. Und sie hat uns daraufhin wirklich ein Waffeleisen geschickt. Seitdem gibt es bei uns jeden Morgen selbst gemachte Waffeln von Meghan. Er liebt das“, plaudert Prinz Harry aus dem Nähkästchen. Ob mit Früchten oder Honig, morgens komme bei Archie nur eine Waffel auf den Tisch.

----------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

----------------------------------------

Queen Elizabeth II.: Irre Waffel-Geschichte sorgt für Lacher

Meghan, Harry und der kleine Archie. Foto: IMAGO / Starface

Doch James Corden konnte es kaum glauben. „Entschuldige mal, du bist einfach über die Tatsache hinweggegangen, dass die Königin ein Waffeleisen bestellt hat, das kann ich nicht in meinen Kopf kriegen“, lacht der Komiker.

---------------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II.: Emotionale Worte – zehn Tage vor ihrer Entscheidung bekamen Meghan und Harry Post

Queen Elizabeth II.: Geheim-Plan enthüllt – jetzt kommt DAS raus

Queen Elizabeth II.: Bitterer Schock für ihren Koch – er bekommt DIESE Nachricht

----------------------------------------

Wie das genau abgelaufen ist, wisse er jetzt auch nicht, grinst Harry. Jedoch würde Archie jeden Morgen aufstehen und sein erstes Wort sei dann „Waffel“.

Zuletzt hatte Queen Elizabeth II. ein wichtiges Video veröffentlicht. Ihre Botschaft erfährst du hier.