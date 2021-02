Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II.: Süße Premiere für sie und Ehemann Prinz Philip – DAS machen sie in diesem Jahr wieder gemeinsam

Queen Elizabeth II. hat auch im hohen Alter als Königin noch viel zu tun.

Normalerweise lebt sie im Buckingham Palace in London, um weiter Termine wahrnehmen zu können. Ehemann Prinz Philip hingegen ist bereits seit einigen Jahren in Rente und lebt seither in Sandringham. Kein Wunder, feiert der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. im Juni bereits seinen 100. Geburtstag.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip machen DAS zusammen

Doch Corona hat alles verändert, auch für die Royals. Schon seit März 2020 war Queen Elizabeth II. nicht mehr in der englischen Hauptstadt. Abgesehen von einem Aufenthalt in Schottland im Sommer residiert sie gemeinsam mit ihrem Mann in Windsor Castle.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Die beiden verbringen seit rund einem Jahr so viel Zeit miteinander wie schon lange nicht mehr. Und: Auch am Valentinstag werden die Queen und Prinz Philip in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit sehen. Das berichtet der „Daily Star“.

Für viele Verliebte ist das Paar ein großes Vorbild: Die beiden sind bereits seit November 1947 verheiratet, haben viele Höhen und Tiefen zusammen gemeistert.

Die Queen und Prinz Philip heirateten im November 1947. Foto: IMAGO / UIG

Queen Elizabeth II. und Philip telefonieren täglich

Auch wenn sie ab 2017 nicht mehr zusammenlebten, sollen die beiden jeden Tag miteinander telefoniert haben, so ein Royals-Experte laut „Daily Star“.

Auch die jüngeren Royals wie Prinz William und seine Frau Kate sollen den Valentinstag miteinander verbringen – wegen des Lockdowns ruhig zu Hause. (cs)