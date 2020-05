Queen Elizabeth II.: Nicht zu fassen – jetzt kommt raus, dass...

Diese Frau ist einfach unglaublich! 94 Jahre alt ist Queen Elizabeth II. mittlerweile schon, regiert bereits seit 68 Jahren als Monarchin. Und jetzt kommt auch noch ein weiteres unglaubliches Detail über das Royals-Oberhaupt raus:

Queen Elizabeth II. hält tatsächlich insgesamt sechs Weltrekorde.

Die sechs Weltrekorde von Queen Elizabeth II.:

1. Reichste Königin der Welt

Laut der Sunday Times wird das Vermögen von Queen Elizabeth II. auf stolze 346 Millionen Euro geschätzt. Bereits seit 2012 ist sie damit die reichste Königin der Welt – und besitzt unter anderem wertvollen Schmuck, Kunstwerke sowie Immobilien.

2. Am längsten regierende Monarchin

Mit gerade mal 25 Jahren bestieg Elizabeth am 6. Februar 1952 nach dem Tod ihres Vaters König George VI. den Thron. Mittlerweile sitzt sie schon seit 68 Jahren darauf und ist damit die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte.

Queen und Philip anlässlich der Krönung von Elizabeth II. im Jahr 1953. Foto: imago images / United Archives International

3. Älteste britische Monarchin

Mit ihren 94 Jahren ist Queen Elizabeth II. zudem die älteste Monarchin, die Großbritannien jemals hatte. Sie überholte König George III., der von 1760 bis 1820 regierte und im Alter von 82 Jahren starb.

4. Älteste britische Königin

Darüber hinaus ist die Ehefrau von Prinz Philip die älteste britische Königin überhaupt. Den Rekord schaffte Queen Elizabeth II. im Jahr 2007, als sie ihre Ur-Großmutter Queen Victoria überholte. Die damalige Königin regierte bis zum stolzen Alter von 81 Jahren.

5. Älteste derzeitige Monarchin

Bis zu seinem Tod 2015 galt König Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud von Saudi Arabien als der älteste lebende Monarch. Doch als er im Alter von 90 Jahren starb, wurde er von Queen Elizabeth abgelöst.

6. Herrscht über die meisten Länder

Die Queen ist das Staatsoberhaupt, das über die meisten Länder herrscht (allerdings eher symbolischer Natur). Insgesamt sind es 16 Staaten. Obendrein erscheint ihr Gesicht auf Münzen in 35 Ländern und ziert damit die meisten Währungen.