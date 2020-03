Queen Elizabeth II.: Traurige Neuigkeiten – die Queen verkündet offiziell...

Queen Elizabeth II. gibt nun das Datum bekannt, an dem Meghan und Harry ein letztes Mal als Royals-Paar in Erscheinung treten.

Das Ende ihrer Royal-Tätigkeiten ist zum Greifen nah. Seit Meghan Markle und Prinz Harry ihren Rücktritt aus dem Königshaus und den damit verbundenen Pflichten offiziell verkündet haben, fragen sich ihre Fans vor allem nur eins: Wann werden Meghan und Harry ihren letzten großen Auftritt haben.

Die Antwort darauf liefert Queen Elizabeth II. jetzt selbst.

Laut Express hat der Buckingham Palast und damit Queen Elizabeth II. das Datum bekanntgegeben, an dem Meghan und Harry sich ein letztes Mal in ihren Rollen als Royals zeigen. Und der Termin ist nicht mehr weit entfernt.

Queen Elizabeth II.: Es ist vorbei! Sie gibt bekannt, dass...

„Ein letztes Hurra. Bestätigung aus dem Buckingham Palast, dass beide – der Herzog und die Herzogin von Sussex – am Commonwealth Day in der Westminster Abbey am 9. März dabei sein werden“, so der Express. „Sie werden die Queen, Charles, Camilla und die Cambridges beim Gottesdienst begleiten.“

Meghan und Harry haben im Januar 2020 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Foto: imago images / i Images

Seit Megxit: Endlich wieder volle Royals-Konstellation

Ein letztes Mal also, dass Meghan Markle und Prinz Harry öffentlich als Royals auf Kate Middleton und Prinz William treffen. Und das erste Mal seit dem Megxit, dass sich die Royals wieder gemeinsam in voller Konstellation zeigen.

Das Event soll sogar live bei der BBC One gesendet werden.

Meghan und harry haben am 9. März ihren letzten offiziellen Termin als Royals. Foto: imago images / Starface

Erfahrungen mit den Kameras könnte Meghan Markle bald schon wieder mehr sammeln. Denn Medienberichten zufolge soll sie daran interessiert sein, wieder ins Filmgeschäft einzusteigen. Und es schwebt der Noch-Herzogin schon eine ganz bestimmte Rolle vor, mit der wohl niemand rechnet.

Queen Elizabeth verbietet „Sussex Royal“

Langsam wird der Rückzug der Royals immer mehr zur Realität. Vor knapp zwei Wochen leitete Queen Elizabeth II. bereits drastische Schritte ein, indem sie ihrem Enkel und dessen Ehefrau das Verbot erteilt hatte, den Titel „Sussex Royal“ weiterhin für Werbezwecke zu nutzen. Dabei hatten sie diesen gerade erst groß angepriesen. (alle Infos hier >>>)