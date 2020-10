Queen Elizabeth II.: Ex-Koch verrät pikantes Detail – SO isst die Königin am liebsten

Tja, dass es bei Monarchen anders läuft als beim einfachen Volk, dürfte klar sein. Doch bei DIESEN Gewohnheiten muss man dann doch etwas schmunzeln...

Die britische Queen Elizabeth II. darf natürlich andere Vorzüge als ihr Volk genießen. Über sie und ihr Privatleben ist ohnehin wenig bekannt, umso mehr ist man auf etwaige Berichte aus dem Königshaus gespannt. Zuletzt hatte sie Schloss Windsor wegen der Corona-Pandemie verlassen müssen, was schon für viel Aufregung gesorgt hatte.

Was jetzt aber ihr ehemaliger Koch Darren McGrady über Queen Elizabeth II. sagt und allen voran über ihre Essgewohnheiten verrät, ist schlicht der Hammer!

Queen Elizabeth II. Foto: imago images

Queen Elizabeth II.: Irres Geheimnis gelüftet

Er sprach nun über die Ess-Gewohnheiten der Queen. Er berichtete von Queen Elizabeth II.'s Vorliebe zu Obst, welches sie lieber verzehre als Desserts oder Puddings. Auch das Auftragen der Speisen sei eine elegante Darstellung.

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Queen Elizabeth II.: Banane mit Messer und Gabel

Die Queen weigere sich, eine Banane mit der Hand zu essen, stattdessen benutze sie Messer und Gabel, teilte Darren McGrady der britischen EXPRESS mit. Er ergänzt, dass es unhöflich sei, im Buckingham Palace eine Banane „wie ein Affe“ zu essen.

Bei den Royals gibt es so manche spezielle Regelung. Doch mit diesem Tisch-Geheimnis überrascht Queen Elizabeth II. Foto: imago images / i Images

Zudem müssten die Bananen in Form und Farbe gleich und ohne jeglichen Makel sein.

Queen Elizabeth II.: DIESE Aktion von Lady Diana war ihr zu krass - „Schreckliche Sache“

Die neue Dokumentation „Diana: The Interview That Shocked The World“ hält die Zuschauer mit Enthüllungen zu Queen Elizabeth II. in Atem. Die Rede ist von einem Satz aus dem Interview, den Lady Diana höchst persönlich sagt: „Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll.“ Was es mit diesem Statement auf sich hat, erfährst du hier.

