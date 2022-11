Queen Elizabeth II: Insider packt aus – DAS sollte die Öffentlichkeit nie zu sehen bekommen

Vor knapp drei Monaten trauerte die gesamte Welt um die britische Regentin. Am 08. September 2022 starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahre. Diejenigen, die sie gekannt haben, beschreiben die ehemalige Königin als humorvolle Person. Doch wie es scheint, war sie auch ein Stück weit eitel.

Dass die Royals immer bestens gekleidet sind, ist ja bekannt. Das galt vor allem für Queen Elizabeth II.. Wie ein Insider jetzt verrät, war ihr besonders eine Sache sehr wichtig, wenn es um ihr Aussehen ging. Zumindest wenn sie dabei abgelichtet wurde.

Queen Elizabeth II.: DAS hielt sie stets bedeckt

Jeder kennt es: Man lässt sich fotografieren, wirft sich in eine vermeintlich schöne Pose und beim Durchschauen der Bilder entdeckt man all seine Problemzonen. Damit das erst gar nicht passiert, machte Queen Elizabeth II. von Anfang an klare Ansagen, wenn sie vor der Kamera stand: Ihre Hände waren Tabu!

Das erzählt der Star-Fotograf Rankin in einem Podcast. Im Rahmen des goldenen Thronjubiläums im Jahr 2002 wurde er damit beauftragt, die Königin zu fotografieren und ein Portrait von ihr zu machen. Doch als der Fotograf einen Vorschlag für das Bild unterbreitete, wurde er prompt abgewiesen.

Der erfolgreiche Star-Fotograf Rankin arbeitet mit Promis, wie Heidi Klum zusammen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Queen Elizabeth II.: Fotograf erinnert sich an ihre Reaktion

In dem Podcast „Tea with Twiggy“ erinnert sich der Brite an diese Begegnungen mit der verstorbenen Königin, als wäre es gestern gewesen. Er erzählt: „Ich sagte: ‚Ich möchte Sie gerne mit dem Schwert in der Hand fotografieren und sie erwiderte: ‚Ich mag meine Hände nicht.‘ Ich hielt es für die bestmögliche Ausrede, kein Schwert halten zu müssen.“

Nach rund zehn Minuten war das Shooting dann auch vorbei. Doch auch danach sah man die Königin des Öfteren mit Handschuhen. Vor allem bei offiziellen Terminen hielt sie ihre Hände bedeckt. Letztendlich hatte auch eine britische Regentin ihre Problemzonen.

