Queen Elizabeth II.: Sonderbehandlung für Kate Middleton – jetzt kommt DAS raus

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Es war nicht immer eine Liebesbeziehung. So ehrlich muss man sein. Als sich Queen Elizabeth II. und Kate Middleton das erste Mal trafen, war sich die Königin nicht sicher, ob die hübsche Studentin denn wirklich dazu in der Lage sein könnte, einmal die Last der Krone auf ihren Schultern zu tragen.

Heute ist das anders. Kate Middleton und Queen Elizabeth II. haben ein hervorragendes Verhältnis. Die beiden Frauen tauschen sich häufig aus, können über viele Themen sprechen, Kate und die Queen mögen sich sehr.

Kate Middleton und Queen Elizabeth: Experte spricht über ihr besonderes Verhältnis

Und Queen Elizabeth II. hat Kate sogar eine ganz besondere Ehre zuteil kommen lassen. Nicht nur, dass sie ihren Enkel Prinz William heiraten durfte. Nein, sie bekommt auch noch eine spezielle Sonderbehandlung.

So hat Kate Middleton eine direkte Telefonverbindung zur Königin. Sie kann Queen Elizabeth II. also ohne vorherige Anmeldung direkt kontaktieren, wie Adelsexperte Duncan Larcombe gegenüber dem britischen „Express“ berichtet.

Queen Elizabeth II.: Kate brachte ihr „Zoom“ bei

Kate Middleton und ihr Mann Prinz William. Foto: IMAGO / i Images

Lacombe ist ein ausgewiesener Kenner der britischen Royals. Er verrät: „Kate hat eine eigene direkte Verbindung zur Königin. Darüber ruft sie sie an, um sich nach ihrem Befinden zu erkunden oder mit ihr über die Kinder zu sprechen.“

Andersherum ist Kate eine wichtige Ratgeberin für die Königin. Sie brachte ihr beispielsweise bei, wie das Videotelefonie-Program „Zoom“ funktioniert, so dass Queen Elizabeth II. auch in der Corona-Isolation ihre Urenkel sehen kann.

