Queen Elizabeth II.: Im Juni kommt ihre Familie endlich wieder zusammen – doch ein Royal wird fehlen

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II. darf sich gleich zwei mal freuen: Auf ihren eigenen baldigen Geburtstag und auf den 100. Geburtstag ihres treuen Ehegatten Prinz Philip.

Doch ein Gast wird voraussichtlich bei der legendären „Trooping the Colour“-Feier, der Geburtstag von Queen Elizabeth II., fehlen.

Queen Elizabeth II.: 2021 – ein vielversprechendes Jahr

Der Countdown läuft: Am 21. April 2021 findet das alljährliche „Trooping the Colour“-Fest (zu deutsch: „Die Farben der Fahne den Truppen zeigen“) zu Ehren der Queen beziehungsweise des jeweiligen Monarchen statt.

Aber noch ein anderes großes Event lässt die Organisation der Feirlichkeiten auf Hochtouren laufen: Prinz Philip, der am 10. Juni 1921 geboren wurde, wird in diesem Jahr hundert Jahre alt.

Die Erwartungen sind groß – doch ein royales Familienmitglied wird fehlen.

Das ist Queen Elizabeth II.:

geboren am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary Windsor

seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

1947 heiratete sie Prinz Philip

das Ehepaar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Queen Elizabeth II.: Zara Tindall ist schwanger

Besonders in der Zeit der Corona-Pandemie gewinnen Familientreffen an Bedeutung. Deswegen wird dieses Jahr im Haus der Royals ein ganz spezielles. Doch Zara Tindall, Großenkelin der Queen, wird im Juni voraussichtlich nicht bei der großen Geburtstagsfeier von Prinz Philip dabei sein.

Denn das Geburtsdatum ihres dritten Kindes ist ausgerechnet für den Monat Juni errechnet worden – es könnte also knapp werden. Ob Mädchen oder Junge wurde noch nicht aufgeklärt, jedoch haben die Tindalls einen Wunsch. „Ich hätte dieses Mal gerne einen Jungen“, äußerte Mike Tindall gegenüber der „express“. Das Paar hat bereits zwei Mädchen, nun würden sie auf einen Jungen hoffen.

Vorfreude im Haus von Queen Elizabeth II.: Dieses Jahr gibt es bei den Royals einen Babyboom. Zara und Mike Tindall erwarten ihr drittes Kind im Juni. Foto: picture alliance / Andrew Matthews

Vorher wird jedoch noch ein anderes neues Mitglied begrüßt, denn Tindall ist nicht die einzige Schwangere unter den Royals.

Queen Elizabeth II.: Babyboom bei den Royals

Denn nicht nur Zara und Mike Tindall erwarten Familienzuwachs. Auch die andere Großenkelin der Queen, Eugenie Brooksbank, ist schwanger. Und das Kind lässt nicht mehr lange auf sich warten, wie „express“ berichtet.

Für die Brooksbanks ist der errechnete Termin etwa Mitte Februar.

Dieses Jahr wird bei den Royals also ein ganz besonderes. Auch wenn das bedeutet, dass Zara Tindall an der Geburtstagsfeier von Prinz Philip vermutlich nicht teilnehmen kann, so wird Queen Elizabeth II. dies mit Sicherheit nicht allzu streng beurteilen. Es bleibt spannend! (ali)