Queen Elizabeth II. hat seinen Traum zerstört – DAVON musste Prinz William zurücktreten

Wenn Queen Elizabeth II. einen Befehl gibt, dann hat sich jeder daran zu halten. Auch die eigenen Familienmitglieder. Das hat sie schon in den 50ern bewiesen, als die Monarchin ihrer eigenen Schwester Margaret das Verbot erteilte, den bereits zuvor verheirateten Royal-Stallmeister Peter Townsend zu heiraten.

Und auch ihr Enkel Prinz William musste bereits erfahren, wie es ist, von Queen Elizabeth II. Grenzen aufgezeigt zu bekommen.

Queen Elizabeth II. zerstörte Lebenstraum von Prinz William

Denn der große Lebenstraum des Prinzen war es einmal, beim Militär zu arbeiten. Doch der Karrierewunsch wurde von seiner Großmutter zerstört, wie Royal-Kommentator Simon Vigar in der Dokumentation „William and Kate: Too good to be true“ verriet. Es sei ihm „nicht erlaubt gewesen, irgendwo in der Nähe der Front“ zu sein, weil der „ultimative Boss“ es so gesagt hat.

Prinz William wollte gerne Helikopter beim Militär fliegen. Foto: imago images / i Images

Vielmehr sollte er sich laut der Königin auf seine Pflichten als Zweiter in der Thronfolge konzentrieren.

Queen Elizabeth II.: Prinz William durfte kein Helikopter-Pilot werden

Dabei trainierte Prinz William damals dafür, vor seiner Zeit als Regent Helikopter-Pilot zu sein. Doch es war ihm untersagt, seine Dienste für die britischen Streitkräfte weiter auszuführen.

„William war verzweifelt und wollte beim Militär bleiben und natürlich trainierte er dafür, Helikopter-Pilot zu sein“, so Simon Vigar. „Aber am Ende war es ihm nicht erlaubt gewesen, irgendwo in der Nähe der Front zu sein. Der ultimative Boss sagte nein, weil er der Zweite in der Thronfolge ist.“

Für Prinz William also ein Schlag ins Gesicht. Und er ist nach Prinzessin Margaret, die für Queen Elizabeth II. die Liebe ihres Lebens aufgeben musste, nicht der einzige Royal, der auf eine Herzensangelegenheit verzichtete. Die Queen selbst hat nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters 1952 und der anschließenden Thronbesteigung mit nur 25 Jahren wohl weitaus mehr private Vorlieben aufgegeben als der Rest der Familie.