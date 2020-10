Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Aktualisiert: am 07.10.2020 um 06:14

Queen Elizabeth II.: SO sah ihr geheimer Plan für Prinz Harry und Meghan Markle aus

Für Prinz Harry und Meghan Markle stand die Entscheidung, England zu verlassen, schon fest, bevor sie es überhaupt mit Queen Elizabeth II. besprochen hatten. Doch die hatte eigentlich längst einen geheimen Alternativplan für das Ehepaar.

Was viele nicht wissen: Queen Elizabeth II. war selbst einst in einer vergleichbaren Situation. Für die Frau ihres Enkels schien sie also sogar großes Mitgefühl zu haben, bevor die Königsfamilie entzweit wurde.

Queen Elizabeth II.: Pläne für Harry & Meghan

Historiker Robert Lacey gab in seinem neuen Buch „Battle of Brothers“ bekannt, dass Queen Elizabeth II. sich selbst Gedanken um die Zukunft von Prinz Harry und Meghan Markle gemacht hat. Ihr sei klar gewesen, dass das Ehepaar Großbritannien für eine Weile verlassen musste.

Dem Wunsch der beiden nach einem „gewöhnlichen“ Leben wollte die Königin nachkommen und plante, die Zwei nach Afrika zu schicken. Gar keine schlechte Idee, da sich Harry und Meghan vor allem während ihrer Afrika-Reise 2019 sichtlich wohlfühlten.

----------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

----------------

Queen Elizabeth II. schenkte Harry & Meghan großes Vertrauen

Ihren Plan soll Queen Elizabeth II. mit ihrem Privatsekretär Sir Christopher Geidt und Sir David Manning, dem damaligen US-Botschafter in England. „Ihre Idee war es, Harry und Meghan für eine Weile aus dem Land zu schaffen. Es würde jeden aufatmen lassen“, so Robert Lacey in seinem Buch.

Die Königin wollte dem Ehepaar „Ehre und Verantwortung“ übergeben. In Afrika wären Harry und Meghan immer noch im Namen der Commonwealth-Staaten tätig gewesen, dennoch hätten sie mehr Privatsphäre genießen können als in Großbritannien.

----------------

----------------

Queen Elizabeth II. lebte für Prinz Philip auf Malta

Queen Elizabeth II. befand sich demnach selbst einmal in einer vergleichbaren Situation. Von 1949 bis 1951 lebte sie mit Prinz Philip auf Malta. Eine Zeit, auf die die Monarchin bis heute gerne zurückblicke. Ihr Liebster sei damals auf Malta stationiert gewesen, also flog die Königin regelmäßig auf die Insel, um ihn zu besuchen.

Prinz Philip und Queen Elizabeth II. am 26. November 1949 auf Malta.

„Auf Malta kam Elizabeth auf den Geschmack eines 'normalen' Lebens, als Frau eines Marineoffiziers und nicht als Tochter des Königs“, erklärte Autor Robert Lacey.

Prinz Harry und Meghan Markle sollen von der Vorstellung, ein neues Leben in Afrika zu beginnen, angetan gewesen sein. „Johannesburg könnte ihr Malta sein“, vermutete Lacey.

Doch am Ende fiel die Wahl schließlich doch auf Meghans Heimat in den USA. Eine Entscheidung, die bis heute in der Kritik steht und die Royals immer mehr zu zerreißen scheint.

Queen Elizabeth II.: Geheimnis um ihren Ehering

