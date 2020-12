Queen Elizabeth II.: Anhänger von Weihnachtsansprache enttäuscht – „Das ist eine Schande“

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Es ist eine langjährige Tradition: Jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag, dem „Christmas Day“, hält der britische Monarch eine Weihnachtsansprache an das Volk. Seit 68 Jahren ist dieser Job Queen Elizabeth II. zuteil.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, in ihrer Weihnachtsrede richtete Queen Elizabeth II. dennoch Worte an die britische Bevölkerung. Doch eine Sache enttäuschte royale Fans.

Queen Elizabeth II.: Royals-Fans enttäuscht

In der Ansprache blickte Queen Elizabeth II. auf ein schwieriges Jahr zurück, immer wieder wurden Videos eingespielt, die die königliche Familie bei Terminen während der Corona-Pandemie zeigte.

Queen Elizabeth II. bei der Weihnachtsansprache 2019. (Archivbild) Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Queen Elizabeth II. selbst, Prinz William und Kate Middleton, Prinz Charles und Camilla, Prinz Edward und Gräfin Sophie von Wessex - sie alle waren während der Krise für das Volk da. Doch von einem Paar fehlte jede Spur: Prinz Harry und Meghan Markle, die der Krone Ende März den Rücken kehrten.

Einigen Fans passte das gar nicht.

Eine Auswahl an Kommentaren bei Social Media:

Wie seltsam, dass die Queen Harry und Meghan kein einziges Mal erwähnte. Das ist eine Schande, sie sind immer noch Familie

Mir fehlten Prinz Harry und Meghan, puh... Sie sind immer noch Familie, oder?

Faszinierend, wie Harry aus der Familie herausgeschrieben wurde. Prinz Charles und William wurden immer wieder gezeigt, aber Harry nicht. Die Rede hat dich mit der Frage zurückgelassen: „Harry wer?“ Als ob diese Person niemals existierte

Nachdem sie der Krone im März 2020 den Rücken gekehrt hatten, wurden Prinz Harry und Meghan Markle von der Queen in ihrer Weihnachtsansprache weder erwähnt noch gezeigt. (Archivbild) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

+++ Queen Elizabeth II. hält Weihnachtsansprache – DIESES Detail springt sofort ins Auge +++

Dass Prinz Harry und Meghan Markle in der Weihnachtsrede keine Erwähnung fanden, war nicht die einzige Premiere. Denn Queen Elizabeth II. hatte vorab eine weitere Überraschung. Hier mehr dazu>>> (cs)