Queen Elizabeth II.: Enthüllt! Die Königin wurde von ihren eigenen Bodyguards ...

Queen Elizabeth II. hatte ein unschönes Erlebnis in Jamaika

Schuld waren ihre Bodyguards

Seit nunmehr 68 Jahren ist Queen Elizabeth II. schon als britische Königin im Amt, kann auf unzählige Reisen in fremde Länder zurückblicken. An eine wird sich das Royals-Oberhaupt aber wohl nicht so gerne erinnern.

Royals-Experte Wesley Kerr verriet in einer TV-Dokumentation nun, dass Queen Elizabeth II. während ihrer royalen Jamaika-Tour ein Erlebnis mit Bodyguards hatte, das wahrlich nicht königlich gewesen ist.

Queen Elizabeth II.: Enthüllung! Die Königin wurde von ihren eigenen Bodyguards ...

Demnach sei die Queen bei ihrer Reise zum karibischen Inselstaat ganz verpicht darauf gewesen, auch die „gewöhnlichen“ Menschen vor Ort kennenzulernen, erzählt Kerr in der ITV-Doku „Inside the Crown: Secrets of the Royals“. Sie hätte deshalb darauf bestanden, einen Rundgang durch Downtown Kingston zu machen.

Queen Elizabeth II., die offizielles Staatsoberhaupt von Jamaika ist, soll laut dem Royal-Experten gesagt haben: „Sie sagte: ‘Ich bin die Königin von Jamaika, ich werde Downtown Kingston besuchen.‘“ Also habe sie den Rundgang gemacht und sei von Frauen umarmt worden. Doch in den Augen ihrer Bodyguards war das offenbar nicht ganz ungefährlich.

„Auf den Rücksitz des Land Rovers geworfen“

„Die Bodyguards haben sie hochgehoben und geradezu auf den Rücksitz des Land Rovers geworfen“, berichtet Kerr weiter. „Aber sie wollte gesehen werden und sie wollte gewöhnliche Leute sehen.“

In der Tat ist es den Royals in Großbritannien ein großes Anliegen, möglichst Nähe zum Volk aufzubauen. Nicht nur Queen Elizabeth II. empfängt alljährlich Menschen im Buckingham Palace und schüttelt unzählige Hände, auch der Rest der Familie zeigt sich bei öffentlichen Reisen sehr nahbar, wenn es um den Besuch fremder Kulturen geht.