Queen Elizabeth II.: Emotionales Treffen mit Prinz Harry – die Königin versprach ihm...

Für Queen Elizabeth II. kam die große Skandal-Nachricht, dass ihr Enkel Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan Markle von ihren königlichen Pflichten zurücktreten, völlig unverhofft. Und das, obwohl die Queen als Oberhaupt der britischen Monarchie stets die Erste ist, die von internen Änderungen am Buckingham Palace erfährt.

Kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe traf sich Queen Elizabeth II. – damals noch keinen blassen Schimmer von den Plänen ihres Enkels – mit Prinz Harry beim Lunch. In der neuen Royals-Biografie „Finding Freedom“ wird beschrieben, über was die Queen und Harry beim mittäglichen Essen gesprochen haben.

Queen Elizabeth II.: Emotionales Treffen mit Prinz Harry - das versprach die Königin ihm

Wie der britische Express verrät, beschrieb eine Royals-Beraterin das Treffen als etwas völlig Privates – ungeachtet ihrer Titel. „Nur Großmutter und Enkel“, wird in dem Buch gesagt. „Die Queen war eine der wichtigsten Frauen in Prinz Harrys Leben“, beschreibt die Quelle weiter. Und „als sie sich heimlich zum Lunch trafen, versicherte die Queen gegenüber Harry, dass sie ihn immer unterstützen würde, egal bei was.“

Nur kurze Zeit später ließen Harry und Meghan die Bombe platzen. „Es passierte alles ganz schnell und es war sehr stressig für alle Beteiligten.“ Anschließend soll Harry noch einmal im Vertrauen mit seiner Großmutter über die Situation gesprochen haben. Doch Queen Elizabeth II. konnte ihre wahren Gefühle offenbar nicht ganz verbergen.

Queen Elizabeth II.: So reagierte die Königin auf Harrys Rücktritt

Wie die Quelle weiter in der Biografie beschreibt, soll die Monarchin „sehr traurig“ gewesen sein. Vor allem aber darüber, dass sie weniger von Harry, Meghan und ihrem Sohn Archie zu sehen bekommt. „Aber sie respektiert die Entscheidung.“

Mittlerweile sind einige Wochen vergangen, in den Prinz Harry und Meghan Markle nicht mehr in England, dafür aber in den USA wohnen – weit weg von Queen Elizabeth II. und den anderen Royals. Und ihr Versprechen, ihren Enkel bei jeder seiner Entscheidungen zu unterstützen, hat die Queen mehr oder weniger eingehalten.

Immerhin soll sie ihm laut der Quelle angeboten haben: „Sie hat sehr deutlich gemacht, dass er und Meghan immer zurückkommen können, wenn sie ihre Meinung ändern und sie die beiden dann mit offenen Armen empfangen wird.“